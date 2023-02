Obrońca rywali mocno "pomógł". Szczęśliwe zwycięstwo lidera ekstraklasy [WIDEO]

Raków Częstochowa po zimowej przerwie wrócił do rozgrywek ligowych, zaliczając wpadkę z Wartą Poznań. Na wyjeździe drużyna Marka Papszuna jedynie zremisowała 1:1, a czerwoną kartkę zobaczył Fran Tudor. W sobotę piłkarze z Częstochowy zmierzyli się z Piastem Gliwice, który zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli i rozgrywki wznowił remisem 1:1 z Jagiellonią Białystok.

Ekstraklasa: Raków Częstochowa dopisuje trzy punkty po meczu z Piastem. Zdecydował kuriozalny gol

Faworytami starcia byli piłkarze Rakowa Częstochowa i to oni kontrolowali przebieg spotkania w pierwszej połowie. Piast Gliwice nie oddał ani jednego celnego strzału i miał piłkę jedynie przez 36 procent czasu gry. Zawodnikom z Częstochowy brakowało skuteczności i wydawało się, że pierwsza część zakończy się wynikiem bezbramkowym. W 40. minucie do drużyny Marka Papszuna uśmiechnęło się szczęście i piłka wpadła do siatki. W pole karne dośrodkował Ivi Lopez, piłkę przed bramkę zgrał jeden z kolegów i po dużym zamieszaniu i strzale Vladislavsa Gutkovskisa zrobiło się 1:0. Ostatni piłkę dotykał zawodnik Piasta Jakub Czerwiński i to jemu zaliczono gola samobójczego.

W drugich 45 minutach piłkarze gości zmienili styl gry i zaczęli stawiać rywalom twardsze warunki. Przy piłce spędzali zdecydowanie więcej czasu i tworzyli sytuacje bramkowe. Nie byli jednak w stanie wykorzystać żadnej z nich i tylko raz celnie uderzali na bramkę Vladana Kovacevicia. Raków nie oddał ani jednego celnego strzału i liczył na utrzymanie wyniku. Trener Marek Papszun przeprowadził pięć zmian, trener Aleksandar Vuković zmienił trzech piłkarzy, ale nie zmienił się wynik meczu. Raków wygrał skromnie i umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli ekstraklasy.

Po 19 meczach Raków Częstochowa ma na koncie 45 punktów i o 10. wyprzedza drugą Legię Warszawa. Z kolei Piast Gliwice zgromadził jedynie 17 punktów i zajmuje 16. miejsce. Drużyna Aleksandara Vukovicia nad ostatnią Koroną Kielce ma tylko cztery punkty przewagi, a do miejsca poza strefą spadkową traci trzy punkty.

Raków Częstochowa - Piast Gliwice 1:0 (1:0)

Strzelec: Jakub Czerwiński 40' (samobójcza)