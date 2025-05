Zadebiutowała niczym Iga Świątek. 18-latka z Polski zachwyciła

Turniej ITF W15 w finlandzkiej Kotce jest szczęśliwy dla reprezentantek Polski. To właśnie między nimi zostanie rozegrany niedzielny finał. Szczególnie imponuje Nadia Kulbiej, dla której to pierwsza zawodowa impreza w karierze. Mimo braku doświadczenia dotarła tak daleko, co zasługuje na uznanie. Co więcej, powtórzyła wyczyn samej Igi Świątek. O co konkretnie chodzi?

