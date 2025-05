Zapomniany kadrowicz Nawałki dostał zaskakującą propozycję

Łukasz Szukała jeszcze 10 lat temu był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski. To właśnie on w pamiętnych eliminacjach do Euro 2016 tworzył duet stoperów z Kamilem Glikiem. Na sam turniej jednak nie pojechał z powodu kontuzji, a jego miejsce i to z wielkim powodzeniem zajął Michał Pazdan. Później selekcjoner Adam Nawałka przestał stawiać na Szukałę, przez co ten nieco zniknął z radarów polskim kibicom.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki wspomina mecze Legii z Polonią Warszawa. "Zakończyłem mu wtedy karierę"

Łukasz Szukała wróci do piłki w nowej roli. Wszystko dzięki byłemu trenerowi

Dziś 40-letni były obrońca jest na sportowej emeryturze. Karierę piłkarską zakończył w 2019 r. i od tamtej pory mało o nim słychać. Już niedługo może się to zmienić. Jak poinformował rumuński portal Prosport, Szukała wkrótce przystąpi do egzaminu końcowego kursu UEFA MIP 5 w Bilbao przeznaczonego dla przyszłych dyrektorów sportowych. Mało tego, szybko może znaleźć pracę w tej roli.

Zdaniem dziennikarzy 17-krotny reprezentant Polski prowadzi rozmowy z rumuńskim trenerem Laurentiu Reghecampfem. 48-letni szkoleniowiec prowadził Szukałę w Glorii Bistrita oraz w FCSB. Ostatnio pracował zaś w tunezyjskim Esperance Tunis. W połowie marca tego roku stracił stanowisko i stał się wolnym agentem.

Łukasz Szukała trafi do Egiptu? Trwają negocjacje z gigantami

Obecnie Reghecampf negocjuje ewentualną umowę z dwoma największymi klubami z Egiptu - Zamalek i Al Ahly Kair. Jeżeli uda mu się dołączyć do jednego z nich jako trener, zamierza również zabrać ze sobą właśnie Łukasza Szukałę, który zostałby dyrektorem sportowym. Według Prosport podobną propozycję składał Polakowi w 2021 r., gdy dołączał do saudyjskiego Al-Ahly, ale ten wówczas się nie zdecydował.

W przeszłości Łukasz Szukała grał w czterech rumuńskich klubach: Gloria Bistrita, Universitatea Cluj, Petrolul Ploeszti i FCSB. W swoim dorobku ma także trzy tytuły mistrza Rumunii i jeden krajowy puchar. Na co dzień mieszka w stolicy tego kraju - Bukareszcie.