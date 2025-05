Hiszpanie od razu zauważyli, co Szczęsny zrobił dzień po mistrzowskiej fecie

Co to była za feta! Oprócz piłkarzy FC Barcelony wzięło w niej udział aż 670 tysięcy osób. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Jednym z tych, który najbardziej wyróżniał się na ulicach miasta i świętował tytuł, był Wojciech Szczęsny. Polak nie zabalował jednak aż nadto, o czym świadczy jego postawa w sobotnie przedpołudnie. Wszystko nagrały kamery. Koledzy mogą brać z niego przykład.

Screen z REUTERS/Daniele Mascolo i https://x.com/mundodeportivo/status/1923686798938509442 Otwórz galerię (3)