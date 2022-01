Wisła potwierdziła odejście El Mahdouiego. "Największy transfer od odejścia Marcelo"

O tym, że Aschraf El Mahdioui może odejść z Wisły Kraków, mówiło się od środy, gdy potwierdził to sam trener "Białej Gwiazdy" - Adrian Gula. - Trzeba powiedzieć wprost, że istnieje możliwość, iż zostanie sprzedany. Na tę chwilę czekamy na decyzję i na to, się wydarzy. Wpłynęła bardzo dobra oferta. Trzeba będzie to po prostu zaakceptować i znaleźć odpowiedniego zastępcę. Klub reaguje, jesteśmy aktywni - mówił Gula po sparingu Wisły z Łudogorcem Razgrad (1:1).

W piątek wieczorem Wisła Kraków potwierdziła sprzedaż swojego pomocnika. Nowym klubem 25-letniego El Mahdiouiego został saudyjski Al-Taawon FC. Jak informował portal weszło.com, Wisła ma zarobić 2,5 mln dolarów i mieć jeszcze bardzo wysoki procent od kolejnego transferu.

- Sytuacja, w której jeden z kluczowych zawodników odchodzi nigdy nie jest dla klubu łatwa. Wszyscy wiemy, jak dobrym piłkarzem jest Aschraf i chcielibyśmy żeby grał u nas jak najdłużej, ale czasem przychodzą oferty, których nie da się odrzucić. Odejście Aschrafa to najwyższy transfer Wisły od sprzedaży Marcelo (do PSV Eindhoven za 3,8 mln euro - przyp.red.), to również życiowa szansa dla samego piłkarza, której nie mogliśmy mu odmówić. Życzymy mu powodzenia i liczymy, że jeszcze zobaczymy go w koszulce z biała gwiazdą" - mówił Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

W przypadku 25-letniego Aschrafa El Mahdiouiego (16 meczów i 1 gol w sezonie 2021/22 ekstraklasy) Wisła Kraków zrobiła znakomity interes, pozyskując go latem na zasadzie wolnego transferu i po pół roku sprzedając go do Arabii Saudyjskiej za 2,5 miliona dolarów. W miejsce Holendra Wisła zdążyła już ogłosić pozyskanie Macedończyka Enisa Fazlagicia, o którego mocno zabiegał trener Adrian Gula. 21-letni Macedończyk podpisał kontrakt z Wisłą do czerwca 2026 roku, a jego transfer miał kosztować klub z Krakowa około 500 tysięcy euro.

Kilka dni temu z kolei Wisła sprzedała innego swojego zawodnika, Yawa Yeboaha, do klubu MLS - Columbus Crew, zasilając w ten sposób kasę klubową 2 milionami dolarów.

Wisła Kraków to aktualnie trzynasty zespół ekstraklasy. "Biała Gwiazda" w 19 kolejkach zgromadziła 21 punktów. Ponadto drużyna Adriana Guli awansowała już do ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Olimpią Grudziądz.