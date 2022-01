Zwrot akcji ws. umowy Roberta Lewandowskiego. Już bliżej, niż dalej

Wygląda na to, że Robert Lewandowski przybliża się do przedłużenia kontraktu z Bayernem Monachium. Władze mistrzów Niemiec przekonały się do tego, żeby zaproponować kapitanowi biało-czerwonych umowę do 30 czerwca 2025 roku - informuje niemiecki oddział Sky Sports.

