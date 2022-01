Wisła zaprezentowała nowego piłkarza! "Olbrzymi talent"

Wisła Kraków zajmuje dopiero 13. pozycję w tabeli ekstraklasy, mając na koncie zaledwie 21 punktów. Krakowski klub przegrał aż 10 spotkań ligowych, więc zimą postanowił się wzmocnić. Nowym zawodnikiem Białej Gwiazdy został Enis Fazlagic.

Wisła szaleje na zimowym rynku transferowym

- To piłkarz z olbrzymim potencjałem i jak na swój wiek posiada już wielkie doświadczenie. To zawodnik podobny do Aschrafa [Aschraf El Mahdioui to pomocnik Wisły Kraków - red.]. Zawsze chce operować piłką, co pomoże nam w rozgrywaniu, dokładając też potrzebną boiskową agresję. Przychodzi do Wisły na zasadzie transferu definitywnego, wiążąc się 4,5-letnim kontraktem - powiedział Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły.

Urodzony w 2000 roku pomocnik jest wychowankiem Akademii FK Skopje. Jesienią 2016 roku zasilił pierwszą drużynę. Łącznie w barwach tego klubu Fazlagić zaliczył 21 spotkań, a w drugim sezonie świętował mistrzostwo kraju. Następnym przystankiem w jego karierze była MSK Zilina, gdzie rozegrał 84 mecze. Słowacki klub zarobił na nim około pół miliona euro.

Wcześniej krakowski klub zakontraktował wychowanka Chelsea. Joseph Colley, szwedzki defensor, dołączy do zespołu prowadzonego przez Adriana Gulę na zasadzie wolnego transferu. 22-latek był bez klubu po tym, jak jego kontrakt z Chievo Weroną wygasł z końcem poprzedniego roku. W latach 2015-2019 grał w zespołach młodzieżowych Chelsea, a potem dołączył do Chievo.

Bez kwoty odstępnego dołączyli też Sebastian Ring, Luis Fernández oraz Zdenek Ondrášek. Z kolei Momo Cisse został wypożyczony na półtora sezonu z Vfb Stuttgart dzięki niemieckim znajomościom Jakuba Błaszczykowskiego, który spędził w Bundeslidze wiele lat.

Z klubu odszedł za to Yaw Yeboah, który wybrał ofertę Columbus Crew z Major League Soccer. Wisła zarobiła na nim niemal dwa miliony euro.

Wisła wznowi rozgrywki od meczu wyjazdowego z Rakowem Częstochowa - to spotkanie odbędzie się 6 lutego tego roku o godzinie 15:00.