Potężny cios dla Wisły Kraków! Tracą kolejnego lidera. Ale za miliony

Wisła Kraków otrzymała spory cios na początku zimowego okna transferowego, ponieważ z klubu za około 1,8 mln euro odszedł Yaw Yeboah, który wybrał ofertę Columbus Crew. Bez kwoty odstępnego do Białej Gwiazdy dołączył Sebastian Ring, Luis Fernández, Joseph Colley oraz Zdenek Ondrášek. Dodatkowo Momo Cisse został wypożyczony do czerwca 2023 roku z Vfb Stuttgart dzięki znajomości Jakuba Błaszczykowskiego z dyrektorem Svenem Mislintatem. Wygląda na to, że Wisła straci kolejnego kluczowego zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński jako dyrektor odmieni Legię? "Można to nazwać władzą absolutną"

Media: Wisła może stracić Aschrafa El Mahdiouiego. Ale zarobi więcej, niż na Yeboahu

Trener Adrian Gula wypowiedział się nt. przyszłości Aschrafa el Mahdiouiego. Holender zakończył kwarantannę po zakażeniu koronawirusem, ale może już nie zagrać w barwach Wisły Kraków. "Trzeba powiedzieć wprost, że istnieje możliwość, iż zostanie sprzedany. Na tę chwilę czekamy na decyzję i na to, się wydarzy. Wpłynęła bardzo dobra oferta. Trzeba będzie to po prostu zaakceptować i znaleźć odpowiedniego zastępcę. Klub reaguje, jesteśmy aktywni" - stwierdził Gula, cytowany przez oficjalną stronę internetową Wisły. To potężny cios, bo pomocnik był liderem środka pola. To on kierował grą Wisły, a gdy w tym sezonie nie grał to klub wygrał tylko jeden mecz.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Szymon Janczyk z Weszlo.com ujawnił, że ofertę za 25-letniego pomocnika Wisły wysłał Al-Taawoun, klub zajmujący 13. miejsce w lidze arabskiej. Z kolei "Gazeta Krakowska" dodaje, że zespół z Arabii Saudyjskiej aktywował klauzulę odstępnego w kontrakcie El Mahdiouiego. Wisła ma na nim zarobić więcej, niż na Yeboahu, więc nie należy wykluczać, że Wisła zarobi na Aschrafie nawet dwa miliony euro. Kto zostanie jego następcą?

Słowackie media oraz portal transfery.info zgodnie informują, że do Wisły Kraków dołączy Enis Fazlagić z Żyliny. Młodzieżowy reprezentant Macedonii ma wzmocnić Białą Gwiazdę za pół miliona euro, a w umowie ma zostać zapisany procent od kolejnego transferu. Aschraf El Mahdioui dołączył do Wisły Kraków latem zeszłego roku na zasadzie wolnego transferu. Holender był jednym z lepszych piłkarzy Białej Gwiazdy w pierwszej części sezonu i zdobył jedną bramkę w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach.