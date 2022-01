Juergen Klopp zachwycony piłkarzem rywala. "Wybitny"

Tegoroczny Puchar Ligi Angielskiej zmierza do końca. W finale na Wembley, który zostanie rozegrany 27 lutego tego roku zagrają Chelsea oraz Liverpool. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela wyeliminował w dwumeczu Tottenham (odpowiednio 1:0 i 2:0), natomiast The Reds ograli Arsenal dzięki dwóm bramkom Diogo Joty.

Juergen Klopp zadowolony z awansu do finału Pucharu Ligi. I chwali piłkarza Arsenalu

Juergen Klopp pojawił się na konferencji prasowej po wygranej 2:0 z Arsenalem. Szkoleniowiec nie ukrywał zadowolenia z awansu do finału krajowego pucharu. "Będę musiał pewnie jeszcze raz obejrzeć ten mecz, ale był kapitalny. Zobaczyłem wiele świetnych indywidualnych występów, a biorąc pod uwagę, z jakimi problemami się zmagamy, to nie mamy dużego pola do manewru. To, co pokazali zawodnicy, było naprawdę wyjątkowe" - powiedział.

Były trener Borussii Dortmund pochwalił też Arsenal za dobrą grę przeciwko The Reds. "Początek obu połów był momentem dużej aktywności Arsenalu, który grał agresywnie, ale też bardzo ofensywnie. Nieźle się bronili, zwłaszcza przed długimi piłkami, które były kierowane do bocznych obrońców. Mają tam piekielnie szybkich piłkarzy, takich jak Saka czy Martinelli. Swoją drogą, wszyscy powinni zapamiętać nazwisko Martinelli. To jest wybitny zawodnik" - dodaje Klopp.

Liverpool wciąż pozostaje w grze na wszystkich frontach. Zespół prowadzony przez Juergena Kloppa zajmuje drugie miejsce w tabeli Premier League z 45 punktami i traci 11 punktów do prowadzącego Manchesteru City. W 1/8 finału Ligi Mistrzów rywalem Liverpoolu będzie Inter Mediolan, natomiast w 1/16 finału FA Cup The Reds zagrają z Cardiff City.