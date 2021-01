Paweł Wszołek odejdzie z ekstraklasy? Może trafić za darmo do klubu Polaka

Paweł Wszołek może odejść do tureckiego Gaziantepu FK - informują tamtejsze media. Kontrakt zawodnika Legii Warszawa wygasa za kilka miesięcy, co sprawia, że latem będzie on mógł odejść za darmo.

