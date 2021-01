Legenda skoków wyjaśniła, czemu Polacy wygrali z Granerudem. "To główny powód"

Toni Innauer udzielił długiego wywiadu polskiemu oddziałowi "Deutsche Welle". Chwali w nim polskich skoczków po zawodach Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. - Polacy i Norwegowie zaprezentowali w Szwarcwaldzie niebywałą dyspozycję. Kamil Stoch pokazał klasę w sobotę, choć polscy skoczkowie mieli wtedy trochę więcej szczęścia z wiatrem. W niedzielę z kolei obudzili się Marius Lindvik, Daniel-Andre Tande i przede wszystkim Halvor Egner Granerud - stwierdził Austriak.

Granerud "we wspaniałej formie, ale bez rutyny"

Jak Innauer tłumaczy tak świetnej formy Graneruda, ale i porażki na 69. Turnieju Czterech Skoczni? - W tym wypadku mamy do czynienia ze skoczkiem we wspaniałej formie, ale bez rutyny. Był to zapewne główny powód, dlaczego w porównaniu do Kamila Stocha lub Dawida Kubackiego, nie osiągnął sukcesu w turnieju. Z drugiej strony Norweg szybko się uczy i wyciąga wnioski, co zaprezentował na przykład w drugim konkursie w Titisee-Neustadt - wskazał.

"Polacy drużynowo zdominowali resztę stawki. Mowa nie tylko o Stochu, Kubackim czy Żyle"

Puchar Świata w Zakopanem to domowe zawody Polaków, ale tym razem przez sytuację epidemii koronawirusa na trybunach nie pojawią się kibice. - Wszystkie drużyny liczą na to, że własne ściany im nie pomogą. Kamil Stoch i spółka prezentują się ostatnio wybitnie - można rzec, że drużynowo zdominowali resztę stawki. Mowa nie tylko o Stochu, Kubackim czy Żyle. Do gry wchodzą też młodsi zawodnicy, czego przykładem jest Andrzej Stękała, którego jeszcze tak na dobrą sprawę szerzej nie znamy - stwierdził Toni Innauer.

Toni Innauer to dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich z Lake Placid w 1980 roku, gdy zdobył złoto i srebro. Był także srebrnym medalistą mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund w 1977 roku. Trzykrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata, w tym dwa razy wygrywał w Cortina d'Ampezzo i Engelbergu. W klasyfikacji generalnej PŚ obecnie Halvor Egner Granerud (948 punktów) jest liderem z przewagą 326 punktów nad najlepszym z Polaków, trzecim Kamilem Stochem.

