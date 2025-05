Wielki sukces Frankowskiego! Niespotykane sceny w meczu Polaka

Od początku sezonu to Galatasaray i Fenerbahce uczestniczyło w wyścigu po mistrzostwo Turcji. Jednak na ostatniej prostej to pierwsza z tych drużyn zyskała bezpieczną przewagę w tabeli. Przed meczem 36. kolejki wynosiła ona osiem punktów. Tak więc niedzielna wygrana mogła zapewnić Galatasaray mistrzostwo kraju bez oglądania się na to, co zrobi Fenerbahce.

Przemysław Frankowski z krajowym dubletem z Galatasaray

W niedzielny wieczór Galatasaray podjęło na swoim stadionie Kayserispor. Gospodarze po 30 minutach mogli przygotować się do świętowania mistrzostwa po bramkach Victora Osimhena (26. minuta) i Barisa Yilmaza (29. minuta).

W drugiej połowie doszło do zmian i w 71. minucie na murawie w barwach Galatasaray pojawił się Przemysław Frankowski, zmieniając Rolanda Sallaia. Jeszcze w końcówce gospodarze otrzymali rzut karny, do którego podszedł... bramkarz Fernando Muslera! Urugwajczyk to żywa legenda klubu, dla którego gra od 14 lat i po tym sezonie się z nim żegna. W 89. minucie wykorzystał jedenastkę i mógł świętować wraz z kolegami oraz kibicami 25. mistrzostwo Turcji.

Dla Przemysława Frankowskiego był to 13. mecz w barwach Galatasaray. Zanotował w nich jedną asystę. Poza mistrzostwem wygrał wcześniej Puchar Turcji, gdy w środę Galatasaray wygrało 3:0 w finale z Trabzonsporem. Umowa Polaka z tureckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Do końca sezonu ekipa ze Stambułu rozegra jeszcze dwa mecze: z Goztepe (wyjazd) i Basaksehirem (dom).