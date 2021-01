Legia Warszawa może sprowadzić wielki talent. Jeden konkurent

Legia przygotowuje się do rundy wiosennej w ekstraklasie, której start zaplanowano na ostatni weekend stycznia. Zespół Czesława Michniewicza przebywa obecnie na obozie w Dubaju, gdzie szlifuje formę przed wznowieniem rozgrywek.

Do tego czasu kadra zespołu Czesława Michniewicza ma zostać wzmocniona, klub pracuje nad transferami, o czym zapewnił dyrektor sportowy Legii. Chcemy mieć w drużynie zawodników, którzy podniosą poziom zespołu. Na tę chwilę na liście są trzy nazwiska - przyznał Radosław Kucharski.

Z Legii w zimowym oknie transferowym odeszli już: William Remy, Domagoj Antolić, Maciej Rosołek (wypożyczenie do Arki Gdynia) i Paweł Stolarski (transfer definitywny do Pogoni Szczecin). Nowych piłkarzy na razie nie sprowadzono, ale jak podają szwedzkie media, pierwszym wzmocnieniem zespołu ze stolicy może być utalentowany Szwed Viktor Gyoekeres, reprezentant kraju do lat 21.

Legia sprowadzi szwedzkiego piłkarza? To reprezentant młodzieżówki

Portal "FotbollDirekt" sugeruje, że mistrzowie Polski interesują się piłkarzem, który obecnie występuje w Swansea City z zaplecza Premier League. Gyoekeres przebywa w angielskim klubie na zasadzie wypożyczenia z Brighton, który sprowadził go styczniu 2018 roku. W lecie 2019 roku młody Szwed był wypożyczany do klubu 2. Bundesligi, St. Sankt Pauli, gdzie radził sobie całkiem nieźle. Strzelił 7 goli i miał 4 asysty. Skandynawski portal twierdzi, że wypożyczenie Gyoekeresa do Swansea ma zostać skrócone i reprezentant młodzieżówki ma trafić z Brighton do innego klubu. Oprócz Legii jest nim zainteresowane Malmoe FF.

Mistrz Polski zagra swój pierwszy mecz na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała (31.01 o godz. 17.30). Legia jest liderem ekstraklasy po 14 meczach i ma na koncie 29 punktów, o jeden więcej od Rakowa Częstochowa.