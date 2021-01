Legia Warszawa pracuje nad transferami. Kucharski: Trzy nazwiska na liście

Zobacz wideo Jakich transferów powinna dokonać Legia Warszawa?

Legia Warszawa szlifuje formę na zgrupowaniu w Dubaju przed rundą wiosenną ekstraklasy. Ta startuje 29 stycznia, a mistrz Polski swój pierwszy mecz zagra na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała (31.01 o godz. 17.30). Do tego czasu kadra zespołu Czesława Michniewicza ma zostać wzmocniona, klub pracuje nad transferami, o czym zapewnił Radosław Kucharski, dyrektor sportowy Legii.

Legia Warszawa szykuje transfery

- Okienko transferowe jest długie i ciężko cokolwiek zaplanować. Nie jesteśmy przecież jedynym klubem, który porusza się wokół piłkarzy. Chcielibyśmy, żeby ci zawodnicy dołączali do nas jak najszybciej, ale zaczęliśmy dopiero okienko transferowe w Europie i dużo może się jeszcze na rynku zmienić. Na tę chwilę, na liście mamy trzy nazwiska, ale zobaczymy jak dalej potoczy się sytuacja - przyznał w rozmowie z oficjalną stroną klubową.

Z Legii zimą odeszli już: William Remy, Domagoj Antolić, Maciej Rosołek (wypożyczenie do Arki Gdynia) i Paweł Stolarski (transfer definitywny do Pogoni Szczecin). Nowych twarzy w zespole jednak brakuje, ale to ma się zmienić i to niebawem.

- Mocno pracujemy nad wzmocnieniami. Mam nadzieję, że wspólnie z naszym klubowym zespołem skautów, będzie mogli za kilka, kilkanaście dni doprowadzić do umiejętnych wzmocnień i odpowiednio poprawić jakość w drużynie - zapewnia Radosław Kucharski.

Legia Warszawa jest liderem ekstraklasy. Po 14 meczach ma 29 punktów i o jeden wyprzedza Raków Częstochowa.