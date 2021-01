Radosław Majecki bohaterem zaskakującego transferu? Hiszpanie chcieliby Polaka

Polski bramkarz po transferze z Legii do francuskiego klubu nie może liczyć na regularne występy. Majecki przegrywa rywalizację w AS Monaco nie tylko z podstawowym bramkarzem Benjaminem Lecomte, który obecnie leczy kontuzję, ale również z zastępującym go doświadczonym Vito Mannone, byłym golkiperem m.in. Arsenalu.

W lecie Majecki zamieni AS Monaco na Sevillę? Hiszpański klub będzie szukał bramkarza

Jeżeli sytuacja Polaka nie poprawi się w rundzie wiosennej, to jedynym ratunkiem dla niego wydaje się być transfer do innego zespołu, gdzie miałby większe szanse na regularne występy. Portal estadiodeportivo.com donosi, że były piłkarz Legii Warszawa może w lecie być bohaterem zaskakującego transferu. Sytuację Polaka monitoruje Sevilla FC, która w lipcu będzie chciała kupić nowego bramkarza. Tomas Vaclik po wygaśnięciu kontraktu latem (ma ważny tylko do końca czerwca) będzie mógł odejść za darmo, a drugi golkiper Bono ma wahania formy i nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

Majecki jednym z kandydatów na nowego golkipera Sevilli. "Możliwość wyjazdu już w lecie"

Hiszpański serwis informuje, że dyrektor sportowy Sevilli, Monchi, ma dwóch kandydatów. Jednym z nich jest Marko Dmitrović z Eibar (wygasa mu kontrakt na koniec czerwca), a drugim właśnie Majecki. - Sevilla FC wyraża się bardzo pozytywnie o młodym, polskim bramkarzu. Obecna sytuacja skłoniła Majeckiego do zastanowienia się nad swoją przyszłością, mając możliwość wyjazdu już w lecie tego roku - piszą dziennikarze.

Hiszpański klub wykazywał największe zainteresowanie Polakiem w ostatnich miesiącach, jeszcze zanim podpisał kontrakt z Monako. - Źródło, na które powołują się Hiszpanie, zapewnia, że Sevilla prowadziła różne rozmowy między dwiema stronami w ciągu ostatniego roku. Majecki nie ma zamiaru opuszczać Monaco w styczniu, ale jeżeli latem pojawią się sprzyjające okoliczności, to polski bramkarz byłby opcją dla Sevilli - czytamy na łamach portalu.

Majecki jest piłkarzem AS Monaco od lata 2020 roku, kiedy został kupiony z Legii za 7 mln euro. W Ligue 1 Polak zagrał zaledwie raz w wygranym 2:1 spotkaniu z FC Nantes.