Zwrot ws. transferu Krzysztofa Piątka. Wszystko zależy od Juventusu

Krzysztof Piątek może wrócić do zespołu Genoa - informuje "La Gazzetta dello Sport". Jego przenosiny do włoskiego klubu uzależnione są jednak od tego, czy Gianluca Scamacca przejdzie w zimowym oknie transferowym do Juventusu. Włosi wracają więc do tematu Genoi, który miał upaść kilka dni temu.

