Oezil wskazał, gdzie chce zagrać po Arsenalu. "Ten klub jest jak Real w Hiszpanii"

Mesut Oezil odpowiedział na pytania kibiców w Q&A, które przeprowadził na Twitterze. 32-latek zdradził, że jedynymi kierunkami, jakie rozważa po wypełnieniu kontraktu z Arsenalem, są Turcja lub Major League Soccer. Pomocnik wybrał także konkretny klub, do którego mógłby dołączyć w następnym sezonie.

- Zdecydowanie chcę kontynuować karierę. Są dwa kraje, w których chciałbym grać przed emeryturą: Turcja i Stany Zjednoczone. Ale jeżeli miałbym przejść do Turcji, mógłbym dołączyć tylko do Fenerbahce - napisał na Twitterze Mesut Oezil.

- Dorastałem jako kibic Fenerbahce. Każdy, kto jest pochodzenia niemiecko-tureckiego wspierał turecki klub, gdy dojrzewał w Niemczech. Moim było Fenerbahce. Jest jak Real Madryt w Hiszpanii. Największy klub w kraju - dodał piłkarz.

Mesut Oezil odejdzie do Fenerbahce?

Oezil jest związany z Arsenalem do końca czerwca. W Premier League występuje od 2013 r., gdy trafił do Londynu z Realu. Jak informuje Goal.com, Fenerbahce, jest nim zainteresowane, a obie strony prowadzą rozmowy w sprawie transferu - albo zimą, albo, na zasadzie wolnego transferu, latem.

Oezil nie został zgłoszony do rozgrywek przez Arsenal, więc nie rozegrał w tym sezonie ani minuty. 32-letni Niemiec ma chłodne stosunki z klubem od wiosny, kiedy nie chciał się zgodzić na obniżkę pensji z powodu ekonomicznych skutków pandemii.

- Jestem głęboko rozczarowany faktem, że nie zostałem zgłoszony do Premier League. Podpisując nowy kontrakt w 2018 roku, zobowiązałem się do lojalności wobec klubu, który kocham. Jest mi przykro, że to nie zostało odwzajemnione. Właśnie się przekonałem, że w dzisiejszych czasach trudno o lojalność - skarżył się piłkarz.

Trener Arsenalu Mikel Arteta przyznał na początku stycznia, że klub nie zamierza zatrzymywać 32-letniego pomocnika, jeśli tylko otrzyma on odpowiednią ofertę. Serwis "Tuttosport" informował w grudniu, że agenci Oezila zaproponowali go Juventusowi. Ostatecznie z transferu nic nie wyszło.

Po 17 kolejkach tureckiej ekstraklasy Fenerbahce zajmuje 2. miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co Besiktas.