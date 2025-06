To nie żart. Tyle PZPN chce zapłacić za Skorżę

Obecnie Maciej Skorża bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie jego Urawa Red Diamonds trafiła do grupy z River Plate, Interem Mediolan i Monterrey. W pierwszym meczu podopieczni polskiego trenera przegrali 1:3 z River Plate.

Cezary Kulesza i ludzie z federacji nie ukrywają, że Skorża jest ich faworytem do objęcia drużyny narodowej. - Rozmawialiśmy z trenerem Skorżą. Były to już zaawansowane i konkretne rozmowy. Czekamy na informację zwrotną ze strony trenera - powiedział sam prezes PZPN. Zdaniem Przeglądu Sportowego Onet problemem nie będą też duże pieniądze, które związek musiałby zapłacić Urawie Red Diamonds za Skorżę. "PZPN jest gotów zapłacić fortunę za nowego selekcjonera" - czytamy.

- W kwotę kontraktu jest wpisana kara umowna. Jeśli Skorża zechce odejść, Urawa nie może mu przeszkodzić - powiedział portalowi dziennikarz Yuji Matsuoka. Jak się okazuje, wynosi ona do miliona do 1,5 miliona euro.

"Natomiast wygląda na to, że jeśli trener z Radomia się zdecyduje objąć reprezentację Polski, PZPN zapłaci te pieniądze" - dodaje PS Onet.

Maciej Skorża to czterokrotny mistrz Polski i trzykrotny zdobywca Pucharu Polski. Z Urawą Red Diamonds wygrał azjatycką Ligę Mistrzów. Obecnie prowadzona przez niego drużyna zajmuje 4. miejsce w lidze japońskiej (traci siedem punktów do lidera). Kolejny mecz w Klubowych Mistrzostwach Świata podopieczni polskiego szkoleniowca zagrają już w sobotę 21 czerwca o 21:00 - ich rywalem będzie Inter Mediolan. Zachęcamy do śledzenia relacji z meczów KMŚ na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.