Stało się. Hit Barcelony. Nowy rywal Szczęsnego podpisał

FC Barcelona przygotowuje się od nowego sezonu. Katalończycy zaprezentowali już pierwsze letnie wzmocnienie. Został nim Joan Garcia, bramkarz, który ostatni sezon spędził w lokalnym rywalu "Blaugrany", czyli Espanyolu. O tym, że ten zawodnik trafi do zespołu Hansiego Flicka mówiło się już od dawna, a dwa dni temu Barcelona poinformowała o wpłaceniu klauzuli. Wydała 25 milionów euro. W piątek piłkarz sfinalizował ruch, pojawiając się w klubowych biurach.

Oficjalnie. Barcelona ma nowego bramkarza

"20 czerwca to dzień Joana Garcii. Bramkarz podpisał dziś nowy kontrakt z FC Barceloną, który zwiąże go z klubem Blaugrany na kolejne sześć sezonów: do 30 czerwca 2031 roku - napisał kataloński dziennik "Sport", anonsując dobrą nowinę.

Przypomnijmy, że Barcelona wciąż oficjalnie nie zakomunikowała faktu, że Szczęsny podpisał nowy kontrakt. Portal Goal.pl informował jednak, że Katalończycy już przedłużyli umowę z Polakiem, ale nie wydali jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

W klubie pozostają jeszcze Marc-Andre ter Stegen i Inaki Pena. W ciemno można zakładać, że któryś z nich pożegna się z Katalonią latem. Trudno przypuszczać, by Hansi Flick miał do dyspozycji czterech golkiperów, z których każdy chciałby dostawać swoje szanse.

Joan Garcia, nowy bramkarz Barcelony, w swojej dotychczasowej karierze rozegrał 41 meczów w La Liga, w których puścił 57 goli i zanotował osiem czystych kont. Nie jest pierwszym piłkarzem w historii reprezentującym barwy Espanyolu i FC Barcelony. W przeszłości takimi przykładami byli między innymi Aleix Vidal, Martin Bratihwaite, Philippe Coutinho, Ivan de la Pena i Simao Sabrosa.