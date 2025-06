Co za zwrot ws. "nowego Messiego". Barcelona podjęła decyzję

Ansu Fati po rewelacyjnym debiucie w FC Barcelonie w 2019 r. uchodził za jeden z największych talentów światowego futbolu. Szybko został okrzyknięty "nowym Messim", a później przejął nawet numer 10 po słynnym Argentyńczyku. Niestety przez ostatnie lata Fati zmagał się głównie z kontuzjami i nigdy nie wrócił do dawnej formy. W poprzednim sezonie rozegrał raptem 298 minut i wszystko wskazywało na to, że odejdzie jeszcze tego lata. Tym bardziej że zainteresowane nim było AS Monaco.

REKLAMA

Zobacz wideo

Media: FC Barcelona odrzuciła ofertę za Fatiego. Wiadomo, o co poszło

W niedzielę włoski dziennikarz Nicolo Schira informował nawet na X, że kluby doszły do porozumienia i Fati dołączy do AS Monaco na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Od tamtej pory nie pojawił się jednak w tej sprawie żaden oficjalny komunikat. Tymczasem hiszpańskie i francuskie media zgodnie podały, że rozmowy między klubami "stanęły w martwym punkcie".

Jak poinformował portal "Footmercato", FC Barcelona odrzuciła propozycję zespołu z Ligue 1. - AS Monaco złożyło w ostatnich dniach pierwszą ofertę. Ta szybko została odrzucona przez Barcelonę. Kataloński klub chciał pozbyć się zawodnika, aby odciążyć swoją kasę, ale przy okazji zachować pewną kontrolę dzięki klauzulom dotyczącym liczby jego występów. Ale AS Monaco zaoferowało wypożyczenie bez pokrycia pełnej pensji. Odmówiła tego Barcelona, ponieważ nie chce finansować tak dużej jej części - czytamy.

"Wyjazd Fatiego utknął". FC Barcelona ma problem

Oba zespoły nie doszły zatem do porozumienia, jaki procent wynagrodzenia miałaby wypłacać Fatiemu każda ze stron. Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" napisał nawet w tytule, że "Wyjazd Fatiego do Monako utknął". A wszystko przez to, że klubowi z księstwa aż tak bardzo nie zależy na sprowadzeniu 22-latka, gdyż "ma dobrze zabezpieczoną obsadę w ataku". W związku z tym wcale nie zamierza iść na ustępstwa i składać kolejnych propozycji.

W gorszej pozycji negocjacyjnej wydaje się FC Barcelona, ponieważ Fati - mimo że praktycznie nie dostaje szans na grę - pobiera jedną z najwyższych pensji w zespole. Poza tym Katalończycy chcieliby się go pozbyć po to, by sprowadzić Nico Williamsa, a następnie móc zarejestrować go rozgrywek LaLiga.