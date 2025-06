Hiszpanie ogłaszają ws. Pajor. "Jest gotowa"

W sezonie 2024/25 Ewa Pajor strzeliła dla Barcelony aż 33 bramki we wszystkich rozgrywkach. Do tego dołożyła też 11 asyst. Polka jest kluczową zawodniczką Barcelony oraz drużyny narodowej. W Biało-Czerwonej koszulce zagrała już 101 razy i strzeliła aż 68 goli.

Tak Hiszpanie piszą o Pajor przed mistrzostwami Europy. Co za słowa

To właśnie od formy Ewy Pajor może zależeć jak udany będzie debiut polskiej kadry na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone trafiły do bardzo trudnej grupy z Niemcami, Szwecją oraz Danią. Jakiekolwiek punkty będą sukcesem. Kataloński "Sport" jest jednak pewny: "Ewa Pajor jest gotowa na swoje pierwsze mistrzostwa Europy" - czytamy.

Gazeta zwraca uwagę na to, że Ewa Pajor czas tuż przed turniejem spędziła na organizacji Pajor & Tarczyńska Visa Summer Cup 2025 - to rozgrywki dla młodych zawodniczek i wspólny pomysł piłkarki Barcelony oraz Agaty Tarczyńskiej - byłej reprezentantki Polski.

"Sport" zauważa, że choć Polki marzą o awansie do ćwierćfinału, to o taki sukces nie będzie im łatwo. "W fazie grupowej mierzą się z bardzo dobrymi drużynami, które mają ogrom doświadczenia. Niemki w gablocie mają najwięcej tytułów w historii mistrzostw Europy (8). Szwedki to byłe mistrzynie Europy, a Dunki to wicemistrzynie z 2017 roku" - przypomina gazeta.

Biało-Czerwone 27 czerwca zagrają towarzysko z Ukrainą. To ostatni test kadry przed mistrzostwami Europy. Polki zadebiutują na tym turnieju już 4 lipca o 21:00 - tego dnia zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Zachęcamy do śledzenia Euro 2025 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.