Burza po kompromitacji Polaków na Euro. Afera "w szatni"

Reprezentacja Polski do lat 21 w fatalny sposób pożegnała się z mistrzostwami Europy na Słowacji. Zespół prowadzony przez Adama Majewskiego przegrał wszystkie trzy mecze w grupie z - Gruzją, Portugalią i Francją i zakończył zmagania z bilansem bramkowym 2:11. Jakby tego było, po powrocie do kraju rozpętała się pewna afera.

Jan Ziółkowski stawiał warunki trenerowi? Otoczenie piłkarza odpowiada: "Kompletna nieprawda"

Podczas turnieju kibice nie mogli oglądać m.in. utalentowanego stopera Legii Warszawa - Jana Ziółkowskiego. Jego brak w kadrze był sporym zaskoczeniem. Tymczasem w piątek dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński wskazał szokujący powód jego nieobecności. - Z tego co słyszę, to Jan Ziółkowski sam nie chciał przyjechać na turniej, bo zadzwonił do niego trener Majewski i Ziółkowski powiedział, że on przyjedzie, ale ma mieć gwarancję tego, że będzie grał w podstawowym składzie - mówił.

Na jego słowa w mocny sposób zareagował komentator Mateusz Borek. - To jest patologia - wypalił wprost. Tymczasem z otoczeniem samego piłkarza skontaktował się dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard i usłyszał twarde dementi. - Jan był gotowy, by pojechać na mistrzostwa i bardzo tego chciał. Trener zdecydował inaczej, ale Jan to szanuje. Kompletną nieprawdą jest jednak, że Jan postawił warunek: pojadę na mistrzostwa, jeśli będę grał w pierwszym składzie. Przecież to w zawodowej piłce coś niedorzecznego i z całą pewnością mogę zapewnić, że takie słowa z ust Janka nie padły. Od dziennikarzy powielających to kłamstwo wymagałbym rzetelności i dokładnego sprawdzania źródeł publikowanych informacji. Chcę dosadnie raz jeszcze podkreślić: Jan Ziółkowski zawsze był, jest i będzie gotowy do reprezentowania barw narodowych - przekazano.

Dlaczego Ziółkowski nie pojechał na ME U-21? Majewski tłumaczy

O komentarz w tej sprawie dziennikarz poprosił także selekcjonera polskiej kadry Adama Majewskiego. - To była rozmowa między mną a Jankiem i nie zamierzam jej ujawniać. Podjęliśmy decyzję, że wybierzemy jednego z dwóch graczy i postawiłem na innego piłkarza. Żebyśmy mieli jasność, rozmawiałem osobiście z Jankiem, nie sztab. To wszystko - uciął.

Wobec takiej odpowiedzi ze strony szkoleniowca sprawa nadal budzi niejasności. Już w programie na Kanale Sportowym Mateusz Borek ujawnił, że zadzwoniła do niego osoba wysoko postawiona w PZPN-ie i przekazała, że sztab zgłaszał problem również jej. Teraz komentator postanowił skomentować wypowiedź Majewskiego. - Czyli potwierdził, to co Adasiowi (Sławińskiemu - przyp. red.) przekazali członkowie sztabu, bo przecież tego nie wymyślili, tylko musiał im o tym powiedzieć trener. A poza tym PZPN też znał ten problem - napisał na portalu X pod postem Aleksandra Bernarda.