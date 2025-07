Djoković nagle wypalił o końcu kariery po Wimbledonie. "To mnie uderza"

Novak Djoković (6. ATP) nie wygra w tym roku po raz ósmy w karierze Wimbledonu. 38-letni Serb, 24- krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych w piątkowe popołudnie przegrał 3:6, 3:6, 4:6 z liderem rankingu ATP, tegorocznym mistrzem Australian Open - Włochem Jannikiem Sinnerem.

Novak Djoković odpowiedział, czy to jego ostatni Wimbledon

Eksperci uważali, że Novak Djoković być może zagrał swój ostatni mecz na Wimbledonie. Czy tak rzeczywiście będzie? Djoković pytanie na temat swojej przyszłości otrzymał na pomeczowej konferencji prasowej. "Czy byłby Pan smutny, gdyby to był Pana ostatni mecz na korcie centralnym i zakończył się w taki sposób?" - spytał dziennikarz.

- Byłbym smutny, ale mam nadzieję, że to nie mój ostatni mecz na korcie centralnym. Nie planuję dziś kończyć kariery na Wimbledonie. Planuję wrócić na pewno, przynajmniej jeszcze raz - odpowiedział Novak Djoković, pewnie sprawiając radość wielu swoim kibicom.

Zdradził też, że coraz trudniej rywalizować mu z najlepszymi tenisistami świata.

- Rzeczywistość uderza mnie teraz, w ciągu ostatniego półtora roku, jak nigdy dotąd. Dotarłem do półfinału każdego turnieju wielkoszlemowego w tym roku, ale muszę zagrać z Sinnerem albo Alcarazem. Czuję się, jakbym wchodził w mecz z półpustym bakiem" - dodał Djoković.

Serb po ostatnim turnieju wielkoszlemowym - Rolandzie Garrosie, też otrzymał pytanie, czy zagra za rok w Paryżu. - Jeśli to był mój ostatni mecz na Roland Garros, to był wspaniały pod względem atmosfery. Długo nie czułem, że to może być ostatni mecz, ale 12 miesięcy to dla mnie bardzo długi okres w tej chwili. Na pewno teraz będę grał dalej - przyznał wtedy.

Wszystko wskazuje na to, że Djoković wystąpi też w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w tym roku - US Open.