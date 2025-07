Donald Tusk wypalił po awansie Świątek do finału Wimbledonu. Hit!

Iga Świątek od zawsze miała problemy z grą na trawie, ale tegoroczny Wimbledon jest kapitalny w jej wykonaniu. Polka bez większych problemów przebrnęła przez wszystkie rundy i po drodze pokonała między innymi Danielle Collins. W półfinale czekało ją starcie z Belindą Bencić.

Donald Tusk skomentował zwycięstwo Igi Świątek i porażkę Sabalenki

Nasza tenisistka znów nie zawiodła i pokonała rywalkę 6:2, 6:0. Dzięki temu po raz pierwszy w karierze awansowała do finału Wimbledonu. Tam czekać ją będzie starcie z Amandą Anisimową, która nieoczekiwanie ograła Arynę Sabalenkę. Zwycięstwo Polki skomentował Donald Tusk, który został poinformowany o tym fakcie podczas rozmowy z dziennikarzami.

- No to nareszcie poważna informacja - powiedział z uśmiechem na twarzy. - A drugi półfinał Anisimowa, tak? Sabalenka odpadła? - zaczął dopytywać dziennikarzy, którzy potwierdzili porażkę Białorusinki. - Tyle powodów do radości w jednym dniu - zakończył premier Polski.

Finał Wimbledonu, w którym zobaczymy Igę Świątek i Amandę Anisimową odbędzie się już w sobotę około godziny 17:00. Będzie to drugie spotkanie na korcie centralnym tego dnia. "Chociaż trawa nigdy nie należała do ulubionych nawierzchni 24-latki, stawiając przed nią wiele wyzwań, to Wimbledon dał jej znakomitą szansę, by powrócić na zwycięską ścieżkę i potwierdzić swoją pozycję wszechstronnego asa" - napisał przed meczem Reuters.

