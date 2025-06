Kulesza ogłasza ws. selekcjonera. Padło nazwisko. "Zaawansowane rozmowy"

Reprezentacja Polski szuka nowego selekcjonera. 12 czerwca z pracy zrezygnował Michał Probierz, a na agendzie pojawiło się mnóstwo nazwisk kandydatów na potencjalnego opiekuna kadry. Wśród nich momentalnie zaczęto wymieniać Macieja Skorżę, obecnie pracującego w Urawa Red Diamonds z Japonii. Prezes PZPN - jak informował dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski - wybrał się do USA, aby porozmawiać ze szkoleniowcem. Już wiadomo, że doszło do nawiązania kontaktu.

Padło nazwisko z ust Kuleszy. "Rozmawialiśmy"

- Rozmawialiśmy z trenerem Skorżą. Były to już zaawansowane i konkretne rozmowy. Czekamy na informację zwrotną ze strony trenera. Jesteśmy jednak świadomi, że drużyna prowadzona przez Macieja Skorżę rozgrywa w sobotę swój mecz, dlatego nie naciskamy tylko spokojnie czekamy na kolejną rozmowę - powiedział Kulesza w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się także do kwestii związanej z faktem, co by było, gdyby Skorża finalnie odmówił. - Czy mam plan B? Nie nazywałbym tak tego, ale możliwości jest wiele. Oczywiście działamy równolegle i mamy różne scenariusze na stole - dodał prezes PZPN.

Kontrakt Macieja Skorży z Urawa Red Diamonds obowiązuje do 2026 roku, a sam szkoleniowiec w przeszłości był już związany z drużyną narodową. W latach 2003-2006 był asystentem selekcjonera Pawła Janasa.

Urawa Red Diamonds bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata w USA. Przegrała pierwszy mecz fazy grupowej z River Plate (1:3). W sobotę rozegra kolejne spotkanie. O 21:00 czasu polskiego zmierzy się z Interem Mediolan.