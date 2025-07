Oto nowy selekcjoner? Hajto nie wytrzymał. "Robimy jaja"

Jeżeli Cezary Kulesza mówi zgodnie z prawdą, to zostało kilka ostatnich dni, w których prezes PZPN dokona wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski. - W niedzielę wybieram się do Poznania na mecz o Superpuchar Polski. Tak jak zapowiadałem wcześniej: chciałbym, żeby nowy selekcjoner został zaprezentowany przed startem rozgrywek Ekstraklasy - przekazał Kulesza. Kandydatów na to stanowisko jest co najmniej kilku: Adam Nawałka, Jan Urban czy Jerzy Brzęczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy selekcjoner? Kulesza: Warto, by oglądał naszą ligę

Przejechał się po kandydacie na selekcjonera. "Błagam o litość"

Tomasz Hajto opublikował kilka wpisów na portalu X, w których odniósł się do trwającej sagi z szukaniem nowego selekcjonera. Były reprezentant Polski ostro skrytykował kandydaturę Jacka Magiery. "Magiera, panowie, błagam o litość. Przed nim jest Sławek Peszko. My to robimy jaja, mówiąc, że on jest kandydatem na selekcjonera. Piszemy, by tylko pisać" - komentuje Hajto.

Poza tym Hajto ujawnił, że Brzęczek i Magiera, którzy pojawili się w siedzibie PZPN, sami poprosili o spotkanie z prezesem Kuleszą. O czym mieli rozmawiać? "Kulesza przedstawiał trenerom różne warianty współpracy - nie tylko w charakterze pierwszego selekcjonera, ale także pracy w sztabie" - czytamy w mediach. "Zaproszenie Brzęczka i Magiery z daleka pachniało ustawką" - pisał portal weszlo.com, powołując się na anonimowe źródło.

Wcześniej kandydatura Brzęczka pojawiała się w kontekście ponownego objęcia reprezentacji, ale z Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem w roli asystentów. Ostatecznie do tego nie doszło, bo Piszczek nie jest zainteresowany.

- Nie wierzę, że Czarek poważnie rozważa Jurka bez takiego mocnego wsparcia merytorycznego. I nie wierzę, że rozważałby samodzielne zatrudnienie Magierę. Myślę jednak, że to tylko opcja "B", bo opcją "A" jest Jan Urban, któremu federacja już kupiła bilet z Hiszpanii do Polski - dodał Mateusz Borek w studiu "Kanału Sportowego".

Zobacz też: Legia "obnażona" w Kazachstanie. Tak podsumowali jej mecz z Aktobe

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski rozpocznie pracę we wrześniu, kiedy to odbędą się dwa mecze w ramach el. MŚ 2026, odpowiednio z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.