25:4! Absolutny horror. Padł nowy rekord Ligi Narodów siatkarek

W siatkarskiej Lidze Narodów kobiet doszło do nie lada sensacji. I to na dwóch poziomach. Aktualne mistrzynie Europy i jeden z najsilniejszych zespołów świata - reprezentacja Turcji przegrała z dużo niżej notowanymi Czeszkami 1:3. Już sam ten fakt wydaje się sporą niespodzianką. Jeszcze większą jest jednak to, że jednego seta Czeszki przegrały do... czterech.

Sensacja jakich mało. W ten wynik w Lidze Narodów trudno uwierzyć

Wydarzyło się to w trzeciej partii. Jak zauważył Jakub Balcerzak, był to najwyższy wynik jednego seta w całej historii kobiecej Ligi Narodów, ale nie tylko. - Rekord rozgrywek Ligi Narodów. Rekord starej Grand Prix. Rekord XXI wieku w rozgrywkach międzynarodowych kobiet pod egidą FIVB - napisał na platformie X.

Tak wysokiego rezultatu nie było również nigdy wcześniej w męskiej edycji Ligi Narodów. Tam rekord wynosi raptem 25:8. Doszło do tego w meczu USA - Bułgaria w 2021 r. Do najlepszego, a wręcz niemożliwego do pobicia wyniku w historii całej dyscypliny Turczynki się jednak nawet nie zbliżyły. W 2011 roku podczas Igrzysk Azji Południowo-Wschodniej aż trzykrotnie set kończył się wynikiem... 25:0. Indonezyjki rozbiły wtedy drużynę z Timoru Wschodniego 25:0, 25:0, 25:0.

Najbardziej intrygujące jest jednak to, że pomimo tak gigantycznej przewagi w jednej partii, ekipa z Turcji przegrała trzy pozostałe. Ostatecznie padł wynik 25:22, 25:21, 4:25, 25:20. Ma on także spore znaczenie w kontekście reprezentacji Polski. Dzięki niemu ekipa Stefano Lavariniego zachowała czwarte miejsce w tabeli Ligi Narodów. Gdyby zaś Turczynki wygrały, zepchnęłyby naszą drużynę na piątą pozycję, którą obecnie same zajmują.

Czeszki natomiast mimo wygranej plasują się dopiero na 13. miejscu. Było to dla nich dopiero piąte zwycięstwo w 11 dotychczas rozegranych spotkaniach w tej edycji rozgrywek. Liderem Ligi Narodów kobiet są Włoszki, a tuż za nimi są Brazylijki i Japonki.