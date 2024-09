Boniek wydał wyrok przed meczem Chorwacja - Polska

"Dzień dobry, liczę w dwumeczu na 4 punkty. 6 punktów to byłoby znakomite, 3 też jest do zaakceptowania. 2 lub 1 punkt to będzie biadolenie…… ostatni scenariusz mnie nie interesuje" - napisał Zbigniew Boniek przed pierwszymi meczami reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni rozpoczęli zmagania w nowej edycji rozgrywek UEFA od wygranej 3:2 ze Szkocją w Glasgow.

Zbigniew Boniek zabrał głoś przed meczem Polski z Chorwacją

Na kilka godzin przed meczem w Osijeku Zbigniew Boniek przypomniał powyższy wpis. "Czyli akceptacja już jest, teraz tylko może być lepiej" - napisał, odnosząc się do tego, że reprezentacja Polski ma już trzy punkty, a po meczu z Chorwacją może ten dorobek tylko poprawić. Okazja do tego będzie naprawdę dobra, gdyż Chorwaci także przechodzą przez wymianę pokoleniową w swojej reprezentacji.

Zbigniewowi Bońkowi grozi więzienie

O Zbigniewie Bońku jest ostatnio głośno w mało pozytywnej sprawie. Byłemu prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej postawiono zarzut niegospodarności, co miało kosztować związek za jego rządów milion złotych. Za to grozi mu kara nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności.

- Postawiono mi zarzut niegospodarności przy zawarciu kontraktu sponsorskiego. Cała sprawa jest wyimaginowana, polityczna, absurdalna i nigdy nie zakończy się aktem oskarżenia. Zarzut można każdemu postawić, ale to nie oznacza, że on jest słuszny. W tej sprawie nie ma poszkodowanych, nigdy nie poszło żadne zgłoszenie, że ktoś jest oszukany, a ja mam uwierzyć, że prokuratura się sama tą sprawą zajęła? To jest heca - grzmiał Boniek w rozmowie z portalem goal.pl.

Mecz Chorwacja - Polska w drugiej kolejce Ligi Narodów rozpocznie się w niedzielę 8 września o godz. 20:45. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.