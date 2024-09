Tego Boniek oczekuje w meczach ze Szkocją i Chorwacją. "Będzie biadolenie"

Szkocja i Chorwacja - od dwóch spotkań na wyjeździe z tymi drużynami reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w nowej edycji Ligi Narodów. Rywalem piłkarzy Michała Probierza będzie też reprezentacja Portugalii. Celem podstawowym na pewno będzie utrzymanie się w dywizji A tych rozgrywek i wydaje się, że bezpośrednim rywalem w tej walce będą Szkoci.

Zbigniew Boniek oczekuje przynajmniej jednej wygranej od reprezentacji Polski

W dniu meczu ze Szkocją Zbigniew Boniek podzielił się swoimi oczekiwaniami wobec reprezentacji Polski przed dwoma najbliższymi meczami w Lidze Narodów.

"Dzień dobry, liczę w dwumeczu na 4 punkty. 6 punktów to byłoby znakomite, 3 też jest do zaakceptowania. 2 lub 1 punkt to będzie biadolenie…… ostatni scenariusz mnie nie interesuje" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

A jak do spotkania ze Szkocją podchodzi Michał Probierz? - Szkocja ma bardzo dobrego trenera. Steve Clarke potrafi budować drużynę i od razu widać, że jest ona zorganizowana. Tam walczy jeden za drugiego, musimy się tego spodziewać, tak samo gorącego wsparcia kibiców. Na pewno dla nas to będzie bardzo ciekawe spotkanie i przetarcie, jak nasza praca w porównaniu z pozostałymi zespołami europejskimi wygląda. To dla nas taki moment przeskoku - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski na przedmeczowej konferencji prasowej.

Dotychczas obie drużyny mierzyły się ze sobą pięciokrotnie w XXI wieku. Bilans to cztery remisy i jedna wygrana Szkotów 1:0 w meczu towarzyskim w marcu 2014 roku.

Mecz reprezentacji Polski ze Szkocją w Lidze Narodów rozpocznie się w czwartek 5 września o godz. 20:45. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.