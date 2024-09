Rewelacja Euro 2024 dosłownie zmiotła Czechów z boiska w Lidze Narodów

W czerwcu jechali na Euro 2024 roku jako absolutny debiutant, a ich selekcjoner Willy Sagnol w wywiadzie ze Sport.pl mówił, że chcą być zespołem trudnym do pokonania. Słowa dotrzymał, a Gruzini sensacyjnie pokonali Portugalię i wyszli z grupy. Wygląda na to, że tamtejsza reprezentacja robi kolejne kroki do przodu. Tym razem na inaugurację Ligi Narodów rozbiła Czechów 4:1.

