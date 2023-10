To na niego czeka Michał Probierz. W kadrze nie grał od prawie dwóch lat

Patryk Dziczek w meczu z Wyspami Owczymi był pewnym punktem środka pola reprezentacji Polski, ale z Mołdawią wybiegł w pierwszym składzie i zawiódł. Już w przerwie zmienił go Bartosz Slisz, a pomocnikowi Piasta Gliwice oberwało się od ekspertów. Prawdopodobnie selekcjoner Michał Probierz musiał skorzystać z niego również z powodu braku alternatyw. Podobnie jak jego poprzednik Fernando Santos, nie mógł przecież skorzystać z jednego z najlepszych środkowych pomocników, jakich ma Polska.

Na niego czeka Michał Probierz. Pomocnik potrzebny od zaraz

Chodzi rzecz jasna o Jakuba Modera, który od kilku miesięcy pauzuje z powodu ciężkiej kontuzji. Gdy był zdrowy, miał niepodważalne miejsce w składzie kadry. Selekcjoner Michał Probierz w rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że zawodnik Brighton bardzo by mu się przydał.

- Mam nadzieję, że nie będzie nowych urazów w najbliższym czasie, to bardzo ważne. Niektórzy muszą się wyleczyć. Jednym z nich jest Jakub Moder, który praktycznie dwa lata nie grał. Dochodzi do siebie w Brighton. Trenuje i ma w najbliższym czasie wchodzić do gry. Jesteśmy z nim w kontakcie - powiedział Probierz w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

Faktycznie Moder ma za sobą niezwykle długą pauzę. Ostatni oficjalny mecz zagrał 2 kwietnia 2022 przeciwko Norwich i wtedy właśnie zerwał więzadła krzyżowe. Pierwotnie miał wrócić do gry nawet na mundial w Katarze, ale rehabilitacja znacznie się przeciągnęła. Obecnie angielskie media donoszą, że 24-latek już niedługo może być gotowy do powrotu na boisko w oficjalnych meczach.

Pomocnik Brighton przydałby się reprezentacji Polski jak nikt inny. Do tej pory zanotował w kadrze 20 występów, z których niemal każdy był dobry lub bardzo dobry. Były zawodnik Lecha Poznań może grać na każdej pozycji w środku pola i cechują go świetna technika, opanowanie oraz umiejętność znoszenia presji w trudnych momentach meczu. Tego brakowało m.in. Dziczkowi w meczu z Mołdawią.

Jakub Moder w kadrze ostatni raz zagrał w marcu 2022 roku w barażowym meczu ze Szwecją, w którym Biało-Czerwoni wywalczyli awans na mundial. Dla reprezentacji rozegrał 20 meczów i strzelił dwa gole.