Dramat Linette tuż przed Wimbledonem. Nagle zeszła z kortu

Magda Linette w minioną sobotę przegrała z Dajaną Jastremską (4:6, 4:6) i pożegnała się z turniejem WTA w Nottingham. Los nie kazał jej długo czekać na możliwość rewanżu. We wtorkowe popołudnie obie panie zmierzyły się w 1/16 finału turnieju w Eastbourne. Spotkanie trwało 78 minut i górą okazała się Ukrainka.

Linette nie dokończyła meczu. Koniec marzeń o sukcesie w Eastbourne

Spotkanie rozpoczęło się od niezwykle wyrównanego seta. Pierwsze dwa gemy padły łupem tenisistek serwujących. W dwóch kolejnych sytuacja się odwróciła. Najpierw swoje podanie przegrała Linette, ale Jastremskiej nie udało się odskoczyć. Także została przełamana.

Do końca seta doszło do jeszcze jednego przełamania. Niestety - gema serwisowego rywalce oddała Linette. To zaważyło na całym secie i sprawiło, że lepsza okazała się w nim Jastremska, wygrywając 6:4.

W drugiej partii już w trzecim gemie Ukraince udało się przełamać Linette i wypracować dobrą pozycję wyjściową na dalszą fazę seta. Przewagi nie zmarnowała, a przy stanie 4:2 w drugim secie mecz został przerwany. Linette skreczowała przez problemy z lewym kolanem. Nie była w stanie kontynuować gry i zdecydowała się na poddanie spotkania.

W kolejnej rundzie turnieju w Eastbourne Dajana Jastremska zmierzy się z Brytyjką Francescą Jones, która pokonała Belgijkę Greet Minnen.

