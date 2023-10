Probierz zaufał złemu zawodnikowi. I boleśnie się przejechał

Po wygranym 2:0 meczu z Wyspami Owczymi doceniony został tymczasowy kapitan kadry Piotr Zieliński, brawa zebrał debiutant z włoskiej Serie C Patryk Peda, gratulacje za gole otrzymali Sebastian Szymański i Adam Buksa. I choć mecz z najsłabszym rywalem grupy E był okazją do zaplusowania w ofensywie, pochlebnych recenzji nie zebrał w nim Arkadiusz Milik.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz: W kadrze musi nastąpić zmiana pokoleniowa

Dostał wsparcie, zmarnował dwie setki

Nawet w ocenach Sport.pl Milik został najniżej ocenionym wówczas graczem. Dostał 1+, mimo tego, że wypracował dla nas rzut wolny tuż przed polem karnym, a mało zabrakło, by po jego akcji była jedenastka. Selekcjoner Michał Probierz pokazał jednak, że do Milika ma jednak spore zaufanie i w niego wierzy.

- Wezmę Arka w obronę, bo chyba wielu z was zapomniało, że to po faulu na nim na początku drugiej połowy była czerwona kartka dla rywali. Nie za faul bez piłki, a po wypracowanej sytuacji. Zresztą nie jedynej, bo Arek miał w tym meczu jeszcze dwie inne okazje. Owszem: mógł w nich zachować się lepiej, ale czasami w życiu napastnika tak jest, że potrzebuje wsparcia. A Arek w czwartek tego wsparcia na boisku za dużo nie miał - mówił Probierz.

W niedzielę w meczu z Mołdawią postanowił to wsparcie Milikowi zapewnić. Przynajmniej w teorii. Probierz mecz z drugim po Wyspach Owczych najsłabszym w grupie rywalem zaczął w ustawieniu z dwoma napastnikami - do Milika dostawił Karola Świderskiego. To była dobra decyzja, bo Świderski był jednym z aktywniejszych piłkarzy w ofensywie i miał jedne z najlepszych statystyk po pierwszej połowie w biało-czerwonej drużynie. Jednocześnie też przysłonił przeciętnego Milika. Po 20 minutach Świderski miał dwa strzały i kapitalną akcję z podaniem piętką do Pawła Wszołka, który powinien dać Polsce gola. A Milik? Jego nazwiska komentatorzy meczu nie wymieniali zbyt często. Najczęściej chyba w 26. minucie, kiedy gracz Juventusu biegł do długiego podania na lewej stronie, ale dośrodkowanie spod linii końcowej w pole karne przeleciało na aut.

W tej części meczu Milik starał się schodzić niżej. Ponieważ z przodu dość długo czekał na piłkę, próbował uczestniczyć we wcześniejszej fazie akcji. Ale rzadko oglądaliśmy akcje Milika z Piotrem Zielińskim na jeden kontakt. Właściwie bardziej zmusił do nich niekorzystny wynik meczu i konieczność odrabiania strat niż próba zaczęcia spotkania od szybszej i bardziej kreatywnej wymiany z przodu.

Ale pomimo tego Milik mógł zostać bohaterem jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Najpierw jednak nieco przeszkodził sobie na środku pola karnego z Pawłem Wszołkiem przy dobrym dośrodkowaniu z boku boiska. Ostatecznie strzał oddał ten drugi. Potem w jednej z ostatnich akcji tej części gry miał w jednej akcji dwie stuprocentowe sytuacje. Pierwszym strzałem z kilku metrów trafił w bramkarza Doriana Raileana, a gdy ten odbił piłkę przed siebie, Milik znów skierował w jego ręce. Tym razem już tak lekko, że bramkarz ją spokojnie złapał.

Brawa dla Milika za konstruktywne nieruszanie piłki

W drugiej połowie, w której Polacy zdecydowanie przyspieszyli, zagrali agresywnie, pomysłowo i z sercem, gola strzelił Świderski. Jednak zaznaczyć trzeba, że choć w bramkowej akcji asystował Zieliński, to swym ruchem w polu karnym i zaskakującym przepuszczeniem piłki popisał się właśnie Milik. Jeśli wcześniej można było go ganić za nadmierne momentami obchodzenie się z piłką pod polem karnym rywala, to tym razem trzeba pochwalić za jej nieruszanie. To jednak zarówno komplement, jak i element pewnej ironii.

W 70. minucie Probierz zdecydował się na zmiany, m.in. wśród napastników. Nie zaskoczył tym, że ściągnął z boiska Milika, za którego wszedł Adam Buksa. Napastnik Juventusu kończył mecz z dwoma niewykorzystanymi szansami, które były zarazem jego jedynymi celnymi strzałami na bramkę w sytuacjach, po których Polska powinna mieć bramkę.

Czy Milik znów był najsłabszym graczem na boisku z tych w wyjściowym składzie? Z obronieniem takiej tezy nie będzie problemu. Czasami w życiu napastnika jest tak, że oprócz dawania wsparcia, powinien w dogodnych sytuacjach kierować piłkę do siatki. Tylko tyle i aż tyle.