Probierz otworzył się po meczu Polska - Mołdawia. "Ani jednego treningu"

Przed meczem z Mołdawią wszystko było w rękach piłkarzy reprezentacji Polski. Wystarczyło wygrać i czekać na spotkanie z Czechami, które w przypadku wygranej dawało kadrze bezpośredni awans na Euro 2024. Niestety, całe te eliminacje spełzają na komplikowaniu sobie sytuacji przez Biało-Czerwonych. Niedzielny remis 1:1 sprawił, że szanse na bezpośredni awans na turniej zmalały do 2,9. proc, jak wyliczył profil We Global Football. Selekcjoner Michał Probierz miał bardzo mało czasu, aby wdrożyć, choć część swoich koncepcji na ratowanie trudnej sytuacji, o czym wspomniał w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiwior: Nikt nie miał ochoty rozmawiać w szatni. Każdy był smutny

Michał Probierz: Nie ma co zakłamywać rzeczywistości

Początek spotkania w wykonaniu zawodników Michała Probierza był fatalny. Polacy zaczęli nerwowo, bez chęci przejęcia inicjatywy. Nie byli w stanie wykreować sobie sytuacji, a na dodatek musieli mocno się napocić w defensywie, by odepchnąć napierających Mołdawian. Nic zatem dziwnego, że selekcjoner stwierdził, że pierwszy kwadrans tego meczu trzeba wymazać z pamięci.

- Rozmawialiśmy przed meczem, żeby się nie obawiać, być pewnym siebie. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości, bo przez pierwsze 15 minut widać było, że to my nie potrafimy wyprowadzić ataku, jesteśmy bardzo nerwowi, zbyt łatwo oddawaliśmy pole. To jest do analizy. [...] Te pierwsze 15 minut trzeba rzeczywiście wymazać z pamięci, bo sam się zastanawiałem, co nagle zmienić mentalnie u zawodników, ale było widać później, że oswoili się, tworzyli sytuacje. Straciliśmy w tym momencie, jak zaczęliśmy lepiej grać, bramkę i potem odrobiliśmy tę bramkę, i kwestią było zdobycie drugiej - mówił selekcjoner, który zapytany również o odczucia piłkarzy w trakcie rozgrzewki, odpowiedział, że byli pozytywnie nastawieni i nic nie zwiastowało tak słabego początku. Zdaniem Probierza wynikał on ze strat, których namnożyło się w tej części meczu.

Dziennikarz zapytał też selekcjonera o straconą bramkę, która postawiła Polaków w bardzo trudnej sytuacji. - To, co przewidzieliśmy, to się wydarzyło. Bo akurat uczulaliśmy na dwa elementy gry, jeśli chodzi o zespół z Mołdawii. Uczulaliśmy na kontratak i uczulaliśmy na stałe fragmenty gry, że bazują na tym. I ten stały fragment gry pokazywaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby go wyeliminować, ale po prostu straciliśmy bramkę - mówił Probierz.

Selekcjoner podkreślił jednak, że czasu na treningi nie było niemalże wcale. - (Śmiech) Liczby jednostek treningowych to praktycznie nie mieliśmy. Ani jednego prawdziwego treningu. Dwa rozruchy zrobiliśmy, bo zawodnikom, którzy wrócili w niedzielę, no nie ma możliwości, żeby pełne treningi zrobić. Mogliśmy tylko ustawić, parę rzeczy skorygować - wyjaśnił.

Selekcjoner reprezentacji Polski o zmianie pokoleniowej. "To jest cierpienie"

Jednym z niewielu pozytywnych wniosków po tym zgrupowaniu z pewnością jest liczba debiutantów. W trakcie spotkań z Wyspami Owczymi i Mołdawią na murawie pojawiło się czterech debiutantów: Patryk Peda, Patryk Dziczek, Jakub Piotrowski i Filip Marchwiński. Probierz podkreślił, że "bierze na klatę" remis z Mołdawią i że zmiana pokoleniowa musi nastąpić, a to są zawsze pewne koszty.

- Zapominamy o jednej rzeczy. Musi nastąpić zmiana pokolenia i to jest cierpienie, mówiłem wcześniej, że musi być jakiś koszt. Gdyby było dobrze, to nikt by niczego nie zmieniał. Dlatego trzeba te elementy zmienić. Wierzę w to, że jeszcze powalczymy, wygramy z Czechami i będziemy czekać na dobre wieści. A jak nie, to przygotujemy się do barażu i wygramy baraże - zapowiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W ramach eliminacji Euro 2024 Polakom pozostał już tylko jeden mecz u siebie z Czechami (17 listopada). Biało-Czerwoni muszą go wygrać, a następnie liczyć, że Czesi w swoim ostatnim spotkaniu nie pokonają Mołdawii (20 listopada). Jednocześnie Mołdawianie mogą zdobyć maksymalnie trzy punkty w meczach z Czechami oraz Albanią (17 listopada). W innym przypadku nie ma szans na bezpośredni awans.