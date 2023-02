PZPN ma gotowe plany na nową siedzibę. Władze miasta oddadzą grunt za darmo

- Skutecznie prowadzę biznes, bo otaczam się fachowcami. Proszę was o zaufanie. Po efektach mnie poznacie - mówił Cezary Kulesza w 2021 roku, w dniu wyborów na nowego prezesa PZPN. Tuż po wygranej złożył deklarację, zgodnie z którą PZPN zbuduje nowy ośrodek treningowy, z bazą hotelową dla wszystkich reprezentacji. Prezes polskiej federacji miał też wówczas się spotkać z prezydentem Rafałem Trzaskowskim w celu rozmów o zakupach terenów od miasta na obrzeżach stołecznej aglomeracji.

REKLAMA

Zobacz wideo PZPN poszedł na całość. "Wybór z najwyższej półki"

PZPN zbuduje nowy ośrodek dla reprezentacji Polski? Pada konkretna lokalizacja

TVP Sport informuje, że PZPN chce wybudować nowy ośrodek treningowy w okolicach Warszawy. Mowa o Otwocku, którego władze są już po rozmowach z federacją i mogą przekazać za darmo grunty potrzebne do wybudowania ośrodka. Na razie jednak brakuje szczegółów związanych z finansowaniem projektu. "Kadra dysponowałaby miejscami noclegowymi o pięciogwiazdkowym standardzie. Ma to być miejsce dostępne dla kadr młodzieżowych, a także dla kobiecej drużyny narodowej" - czytamy w artykule.

Wcześniej pojawiła się koncepcja przeniesienia reprezentacji Polski do Legia Training Center w Książenicach, za czym optował niedawny selekcjoner Czesław Michniewicz. - Zastanawialiśmy się nad tym, ale kadra potrzebuje wyższych standardów. Wspomniałem, że dobrym rozwiązaniem byłaby budowa hotelu przy centrum treningowym Legii. W Warszawie jest świetna logistyka. Z mojego punktu widzenia to idealne miejsce - mówił jakiś czas temu Michniewicz, cytowany przez portal Meczyki.pl. TVP Sport dodaje, że innym pomysłem było porozumienie z ośrodkiem w Grodzisku Wielkopolskim, ale on należy już do Warty Poznań.

PZPN z nową siedzibą? Jest pomysł budowy obok Stadionu Narodowego

Otwock nie jest jedyną opcją PZPN, jeśli chodzi o budowę nowej siedziby związku. Już wcześniej pojawił się pomysł postawienia nowego budynku dla federacji obok Stadionu Narodowego w Warszawie i zwolennikiem takiego rozwiązania jest Kulesza. Warto dodać, że obecnie związek wynajmuje część biurowca w stolicy przy ul. Bitwy Warszawskiej. Pomysł z budynkiem PZPN obok Stadionu Narodowego pojawiał się już za czasów kadencji Grzegorza Laty czy Zbigniewa Bońka.