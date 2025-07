Stało się. Wieczysta mu podziękowała. A miał być wielką gwiazdą

W Krakowie trwa już wielkie odliczanie. Dokładnie w piątek 18 lipca 2025 roku Wieczysta rozpocznie swój historyczny pierwszy sezon na poziomie I ligi. Na początek czeka ich prawdziwa próba ognia, bo pojadą do Wrocławia zmierzyć się ze Śląskiem, który nie zamierza spędzić na drugim poziomie rozgrywkowym więcej niż jednego sezonu i chce ekspresowo wrócić do Ekstraklasy.

Rewolucja kadrowa w Wieczystej. Celem kolejny awans

Wieczysta tradycyjnie nie próżnowała na rynku transferowym. Podwawelski klub zasilili m.in. ekstraklasowi weterani tacy jak środkowy obrońca Dawid Szymonowicz czy były król strzelców naszej najlepszej ligi Carlitos. Z Holandii przyszedł skrzydłowy Jacky Donkor, który w minionym sezonie świętował awans do Eredivisie z Excelsiorem Rotterdam. Zespół zasilił też prawy obrońca Karol Fila, powracający do Polki po nieudanych latach w Belgii. Jednak gdzie wzmocnienia, tam i odejścia. Już wcześniej klub opuścili m.in. Karol Danielak (KKS Kalisz) i Przemysław Bargiel (Lechia Zielona Góra). Teraz wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy otrzymało trzech kolejnych piłkarzy.

Oni już w Wieczystej nie zagrają. Jeden to duży niewypał

Pierwszym jest Konrad Kasolik, który spędził w Wieczystej 1,5 roku po sensacyjnym transferze z ekstraklasowego zimą 2024 roku Ruchu Chorzów. W minionym sezonie stoper nie miał pewnego miejsca w składzie (1315 minut). Kolejny to Michał Feliks. Ostatnie pół sezonu spędził na wypożyczeniu w Warcie Poznań, z którą spadł z I ligi (14 meczów, 1 gol).

Trzecie nazwisko to Dijan Vukojević. Po jego transferze zimą tego roku można było się wiele spodziewać. To król strzelców drugiej ligi szwedzkiej z sezonu 2024. Assad Al Hamlawi, który zdobywał ją wówczas razem z nim, trafił do Śląska Wrocław. Nie uratował go przed spadkiem, ale strzelił aż 7 goli, pokazując się sportowo z dobrej strony. Vukojević nie zabłysnął dwa poziomy niżej. W dziesięciu meczach trafiał do siatki ledwie dwukrotnie, a teraz może planować przyszłość poza krakowskim zespołem. Inaugurujący sezon mecz Śląsk Wrocław - Wieczysta Kraków odbędzie się w piątek 18 lipca o 18:00.