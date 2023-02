Dramat Mbappe. Zmarnował dwa karne, dobitkę do pustej bramki, a potem kontuzja [WIDEO]

Paris Saint-Germain zanotowało dwa gorsze mecze w lidze francuskiej. Zespół prowadzony przez Christophe'a Galtiera przegrał 0:1 ze Stade Rennais i zremisował 1:1 ze Stade Reims, przez co Olympique Marsylia i RC Lens znacznie się zbliżyły, odpowiednio na trzy i pięć punktów. PSG miało szansę zwiększyć przewagę nad rywalami w starciu z Montpellier w 21. kolejce Ligue 1.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Pech Kyliana Mbappe. Dwa niewykorzystane karne i kontuzja. A Bayern Monachium na horyzoncie

Paris Saint-Germain szybko, bo już w ósmej minucie, dostało rzut karny, do którego podszedł Kylian Mbappe. Gwiazdor PSG uderzył w lewą stronę bramki rywali, ale jego intencje znakomicie wyczuł Benjamin Lecomte, który sparował piłkę na bok. Rzut karny został jednak powtórzony, ponieważ zbyt wcześnie w pole karne wbiegli zawodnicy Montpellier, co wychwycił system VAR. Znów do strzału podszedł Francuz.

Tym razem Mbappe zmienił kierunek przy rzucie karnym, ale Benjamin Lecomte sparował piłkę na słupek, a potem francuski napastnik nie wykorzystał dobitki z bardzo bliskiej odległości. "Nie do wiary. Co tu się wydarzyło" - mówili komentatorzy Eleven Sports. Na domiar złego Mbappe opuścił boisko z kontuzją w 20. minucie, a w jego miejsce wszedł Hugo Ekitike. Dodatkowo Paris Saint-Germain kilkanaście minut później, w taki sam sposób, straciło Sergio Ramosa.

Kontuzja Kyliana Mbappe może okazać się sporym problemem dla Paris Saint-Germain, które zagra 14 lutego pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Obecnie remisuje bezbramkowo z Montpellier, a bramka Leo Messiego z 35. minuty została cofnięta przez VAR z powodu spalonego.