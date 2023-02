Nadchodzi wielki powrót do Legii Warszawa? Rozmowy już rozpoczęte

Legia Warszawa nie jest przesadnie aktywna w trakcie zimowego okna transferowego. Do tej pory jedynym ruchem do klubu był powrót Tomasa Pekharta, który podpisał 18-miesięczną umowę. Dodatkowo stołeczny klub wypożyczył Kacpra Skibickiego do GKS-u Tychy i Nikodema Niskiego do Resovii Rzeszów oraz rozstał się z Wojciechem Muzykiem, oddając go do Siarki Tarnobrzeg. Niewykluczone, że poza Pekhartem wkrótce kolejny zawodnik wróci na Łazienkowską.

Michał Pazdan wróci do Legii Warszawa? Tym razem w nowej roli

TVP Sport informuje, że Michał Pazdan może wrócić do Legii Warszawa po zakończeniu sezonu. Jednak nie chodzi o grę w pierwszej drużynie, a wzmocnienie zespołu rezerw. Pazdan mógłby też dodatkowo wspomóc akademię Legii, gdzie dostrzeżono jego potencjał do pracy w roli trenera. "Marek Śledź, dyrektor szkółki, szuka doświadczonych zawodników, którzy mogliby przekazać cenne rady legijnej młodzieży" - czytamy w artykule. Zimą do rezerw Legii dołączyli Mateusz Możdżeń i Łukasz Turzyniecki, którzy pracują w akademii w roli analityków.

Wcześniej podobną drogę przechodził Inaki Astiz, który obecnie znajduje się w sztabie szkoleniowym Kosty Runjaicia. - Zależy mi na zawodnikach, którzy byli lub są związani z Warszawą albo Legią. Doświadczeni zawodnicy mogą wspierać młodzieżowców, a jednocześnie nie obrażą się, że usiądą na ławce lub nie zagrają w każdym meczu. Rozmawiam z czterema-pięcioma zawodnikami z bogatą przeszłością legijną. Nie jest łatwo zamienić ekstraklasowego kontraktu na akademię - tłumaczył Marek Śledź, szef akademii Legii Warszawa.

Michał Pazdan występował w Legii Warszawa w latach 2015-2019 i zagrał w jej barwach ponad 120 meczów we wszystkich rozgrywkach. Polski obrońca zdobył z Legią trzy mistrzostwa kraju oraz dwa Puchary Polski. Obecnie jest związany z Jagiellonią Białystok i ma ważny kontrakt do końca sezonu.