Były trener Igi Świątek ujawnia. Matka chciała dla niej innego zawodu

Iga Świątek po raz pierwszy wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Polka rozbiła w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. - Chciałam podziękować rodzinie, zwłaszcza tacie, bez którego by mnie tu nie było. Popychał mnie do pracy w momencie, gdy byłam za głupia, aby to zrozumieć - mówiła rozemocjonowana tuż po finale. Po tym sukcesie Polsat Sport porozmawiał z Arturem Szostaczko, czyli pierwszym trenerem Igi Świątek, który prowadził ją, gdy miała sześć lat, aż do 10. roku życia.

Pierwszy trener Igi Świątek zawsze w nią wierzył

Były trener Igi Świątek od dawna wierzył, że tenisistka wygra Wimbledon. - Z prostej przyczyny. Jedynym turniejem wielkoszlemowym, który wygrała, będąc juniorką, w wieku 17 lat, to był właśnie Wimbledon. Dlatego zagadką było dla mnie, dlaczego jako seniorka, aż do teraz nie radziła sobie na trawie - wyznał.

Trener podkreślił, że ostatni rok był kiepski w jej wykonaniu, dlatego ten triumf był "najmniej oczywisty". - Żeby wyjść z twarzą, każdy w teamie Igi może powiedzieć, bo tak się robi, że naszym celem był Wimbledon. Jeżeli tak to zostanie przekazane, to ja to także 'kupię', bo sukces jest niesamowity - kontynuował.

"Mama Igi nie była zwolenniczką, by poświęciła życie tenisowi"

Zdaniem Szostaczko gra Igi Świątek się "posypała" po igrzyskach olimpijskich.- Iga zdobyła wprawdzie brązowy medal, ale liczyła złoto. Po Paryżu jej gra się "posypała", ale nie ma się co dziwić. Ona na igrzyska była "zafiksowana" już od dziecka. Ciśnienie w tym kierunku zawsze robił ojciec - podkreślił.

Trener w kontrze dostał pytanie o mamę Igi Świątek. - Mama Igi nie była zwolenniczką, aby córka poświęciła życie tenisowi. Chciała, by - podobnie jak starsza córka Agatka - Iga została stomatologiem - wyznał.

- Agata zresztą dobrze sobie radzi w tym zawodzie. Najważniejsze, że Iga poszła za ciosem i mamy fenomenalne wyniki, z których wszyscy się cieszymy i trzymamy kciuki! - zakończył.

Mama Igi Świątek o relacjach z córką

W 2024 roku mama Igi - Dorota udzieliła wywiadu WP SportowymFaktom, w którym opowiedziała o tym, jak wspiera córkę. - Oglądam większość transmisji z meczów córki. Iga jest już dorosła, niezależna i samodzielna. Nie musi jeździć na turnieje z mamusią. Ma swój team - powiedziała.

- Nie czuję, abym wycofała się na własne życzenie z jej życia sportowego. Żeby kogoś wspierać, nie trzeba fizycznie przy nim być. Byłam mamą wielozadaniową i faktycznie dużo czasu stałam z boku... fotela stomatologicznego, aby zapewnić obu córkom wszechstronny rozwój osobisty - dodała.

- Zawsze gratuluję córce wygranych tytułów, najczęściej drogą mailową. Natomiast kontakt jest mocno ograniczony. Iga często przebywa za granicą, ma bardzo napięty terminarz i wiele obowiązków. Jest pochłonięta swoimi sprawami zawodowymi. Rozumiem to. Zresztą jako dorosła osoba sama określa i kształtuje relacje z innymi. Poza odległością i napiętym grafikiem na nasze relacje wpływają też czynniki rodzinne, ale nie chciałabym zgłębiać tematu - ujawniła.