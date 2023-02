Dramatyczne chwile w Niemczech. Tuż przed meczem trwała walka o życie kibica

W środowym meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec RB Lipsk podejmował na swoim stadionie Hoffenheim. Gospodarze to obrońcy trofeum z zeszłego roku, którzy w bieżącej edycji wyraźnie pokonali dwóch poprzednich rywali - 8:0 Teuttonię Ottensen oraz 4:0 HSV. Goście także nie mieli większych problemów z awansem, najpierw pokonali 2:0 SV Roedinghausen, a potem rozbili 5:1 Schalke 04.

Fatalne zdarzenie przed meczem Lipsk - Hoffenheim w Pucharze Niemiec. Kibic wymagał reanimacji

Jeszcze zanim spotkanie się rozpoczęło, przed stadionem doszło do bardzo przykrego zdarzenia. Jeden z kibiców upadł i wymagał natychmiastowej reanimacji. Z pomocą przyszły mu służby medyczne, potem został przewieziony do szpitala. Niedługo później o sytuacji dowiedzieli się fani na trybunach, którzy zawiesili doping.

Z czasem Lipsk odniósł się do zdarzenia za pośrednictwem Twittera. "Przed meczem przy wejściu na stadion jedna osoba potrzebowała reanimacji. Została opatrzona przez lekarza pogotowia i przewieziona do szpitala. W wyniku tego incydentu kibice wstrzymali doping na stadionie" - czytamy. Na wpis odpowiedział Niemiecki Związek Piłki Nożnej, który życzył fanowi "szybkiego powrotu do zdrowia".

Po pierwszej połowie zdecydowanie bliżej awansu do ćwierćfinału Pucharu Niemiec był zespół RB Lipsk, który prowadził po bramkach Emila Forsberga (8') i Konrada Laimera (41'). W 76. minucie na 2:1 trafił Kasper Dolberg, ale siedem minut później wynik na 3:1 dla Lipska ustalił Timo Werner. Goście kończyli mecz w dziesiątkę, bowiem w 86. minucie czerwoną kartką został ukarany Stanley Nsoki.