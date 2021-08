Kulesza chce przełomu w polskim futbolu. Jest po spotkaniu z Trzaskowskim

Wiele wskazuje na to, że Cezary Kulesza po objęciu fotela prezesa PZPN nie próżnuje i szybko wziął się do pracy związanej z zarządzaniem polską piłką nożną. Nowy zarząd od początku zajął się m.in sprawami szkoleniowymi i jednym z kroków do poprawy szkolenia miałoby być wybudowanie ośrodka szkolno-treningowy, z bazą hotelową dla wszystkich reprezentacji - juniorskich, żeńskich oraz męskich.

Kulesza po rozmowach z Trzaskowskim

Okazuje się, że Kulesza jest już po pierwszych rozmowach w tej sprawie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, bo właśnie w stolicy miałaby taka baza powstać. Sportowy24.pl informuje, że ciekawą lokalizacją dla tego typu inwestycji miałoby być okolice stadionu Skry, na którym powoli startują prace remontowe. - Kulesza spotkał się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i umówił już na konkretne rozmowy. Również, a może przede wszystkim - o zakupie terenów od miasta na obrzeżach stołecznej aglomeracji - gdzie miałby powstać kompleks PZPN, i gdzie być może docelowo mieściłaby się również Szkoła Trenerów imienia Kazimierza Górskiego - pisze Adam Godlewski

I dodał: - Również, a może przede wszystkim porozmawiają o zakupie terenów od miasta na obrzeżach stołecznej aglomeracji. O budowie siedziby związku mówi się już od dobrych kilkunastu lat, ale do tej pory nikomu nie udało się wykonać tej inwestycji. Budowa dużego ośrodka treningowego byłaby jednak poważną inwestycją, w stylu innych krajów, które mają tego typu obiekty.

Portal informuje również, że dotychczasowy sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki chciałby w przyszłości objąć funkcje prezesa Ekstraklasy SA, a na to stanowisko został zaproponowany przez Zbigniewa Bońka, który przestał już być prezesem PZPN. Z kolei sam Sawicki miał zobowiązać się do wynegocjowania najwyższego kontraktu telewizyjnego w historii ligi. Mowa tu o około 300 milionów złotych za sezon.

Kim jest Cezary Kulesza?

Cezary Kulesza z miażdżącą przewagą wygrał wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - dostał 92 głosy przy 23 oddanych na Marka Koźmińskiego (bez głosów wstrzymujących się). Dwa miesiące temu Kulesza zrezygnował ze stanowiska prezesa Jagiellonii, bo zdecydował, że będzie kandydował na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. W zarządzie PZPN Kulesza był już od dziewięciu lat, a pięć lat temu został wiceprezesem ds. piłkarstwa profesjonalnego. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A. Więcej tutaj