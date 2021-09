Deklasacja w ME! Reprezentacja Polski nie dała szans rywalom. Jest awans!

Reprezentacja Polski była zdecydowanym faworytem tego starcia, co udowodniła na boisku. Nasi kadrowicze przeszli do zdecydowanego ataku od pierwszych minut meczu, zagrażając co chwilę bramce rywali. Na pierwsze trafienie nie trzeba było długo czekać. Polacy objęli prowadzenie w 11. minucie meczu, po dobitce Tomasza Misia. Biało-czerwoni, po fenomenalnej akcji podwyższyli wynik kilka minut później.

Dokładnie w 17. minucie meczu Kamil Grygiel napędził akcję ofensywną ze środka boiska, zagrywając na wysokość pola karnego do Bartosza Łastowskiego. Ten z pierwszej piłki odegrał do kolegi z drużyny, a Grygiel wykończył akcję, strzelając niemal w samo okienko. Sam Łastowski także wpisał się na listę strzelców tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Przy bramce 24-latka asystował Grygiel. Kolejne cztery trafienia Polacy dołożyli w drugiej połowie, co całkowicie pogrzebało szanse Izraelczyków.

Reprezentacja Polski walczy o fazę pucharową mistrzostw Europy. Hiszpania powstrzyma Polaków?

Po wygranej z Ukrainą 3:0 w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw Europy w amp futbolu i zwycięstwie nad Izraelem 8:0, na Polaków czeka ostatni rywal, czyli Hiszpania. Obecnie biało-czerwoni mają na swoim koncie sześć punktów i bilans bramkowy 11:0. Nasi najbliżsi rywali również pokonali Ukrainę (1:0) oraz Izrael (3:0), ale są drudzy ze względu na gorszy bilans bramkowy.

Środowe spotkanie Polska - Hiszpania (godz. 18:00) będzie kluczowe w kontekście awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w tabeli. Jeżeli Polakom uda się pokonać przeciwnika, w kolejnej fazie turnieju prawdopodobnie zmierzą się z Francją (aktualnie 2. miejsce w grupie B). Do ćwierćfinałów, które rozpoczną się 15 września awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Turniej zaczął się 13 września potrwa do 20 września. W 2017 roku biało-czerwoni przywieźli brązowe medale z imprezy.