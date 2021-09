PSG było gotowe na odejście Mbappe pod warunkiem. Real nie chciał o tym słyszeć

To było szalone okienko transferowe, w trakcie którego kluby zmienili m.in. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo czy Romelu Lukaku. Niewiele brakowało, by doszło też do transferu Kyliana Mbappe. Francuz mógł odejść do Realu Madryt, ale jego przejście zablokował aktualny klub napastnika - Paris Saint Germain. W efekcie Mbappe trafi do Madrytu najprawdopodobniej za darmo po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Real nie chciał wymiany z PSG

W ostatnich dniach okna transferowego Real Madryt zaproponował nawet 160 mln euro. Oferta nie została jednak zaakceptowana. Tymczasem Fabrizio Romano, znany dziennikarz poinformował na łamach podcastu "Here We Go", że PSG zgodziłby się na transfer Mbappe, ale chciał również wymiany. Oczekiwał, że przyjdzie Vinicius Junior oraz Real Madryt zapłaci dodatkowo gotówkę.

Fabrizio Romano dodał również, że prezesi Realu Madryt nawet nie rozważyli takiej propozycji, bo Vinicius Junior jest w tym momencie nie na sprzedaż. Tym bardziej że reprezentant Brazylii w ostatnich tygodniach spisuje się znakomicie. W czterech meczach ligowych zdobył cztery bramki i miał asystę.

Brazylijczyk podkreśla, że świetnie czuje się w Madrycie. - Prezes Florentino Perez ufa mi od pierwszego dnia mojego pobytu w Realu. Bardzo mi pomaga, a teraz również trener Carlo Ancelotti. Ja kocham życie w Madrycie - mówi Vinicius Junior.

Wypowiedział się też na temat ewentualnych przenosin Mbappe do Realu. - Kylian Mbappé? To fantastyczny zawodnik. Jestem jego fanem! Jestem pewien, że będzie miał najlepszy sezon w PSG. Wtedy zobaczymy, co się stanie z jego przyszłością - dodał.