"To była zdrada". Albańskie media bezlitosne po meczu z Polską

Reprezentacja Polski wygrała swoje pierwsze wrześniowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Pomimo nieprzekonującej gry Polacy pewnie wygrali 4:1 z Albanią. Bramki dla naszej drużyny zdobyli Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty. Szczególnie ten pierwszy po raz kolejny zanotował wybitny występ. Bez niego nasi kadrowicze mogli mieć spore problemy ze stworzeniem zagrożenia pod bramką rywali.

Albańskie media nie oszczędziły swoich kadrowiczów. "Klęska"

Większość obserwujących czwartkowy mecz mogła zaskoczyć świetna postawa Albańczyków. Nasi rywale zaprezentowali się bardzo dobrze. Ich trener Edoardo Reja miał bardzo dobry pomysł taktyczny na to spotkania, ale jego drużynie brakowało konkretów. Pomimo większej liczby stworzonych sytuacji udało im się strzelić zaledwie jedną bramkę. Solidna postawa reprezentacji Albanii nie została jednak doceniona przez tamtejsze media.

Szczególnie oberwało się zawodnikom defensywy. - Obrona zdradziła Czerwono-Czarnych. Nie wystarczy dobrze grać i utrzymywać się przy piłce. Porażka 1:4 pokazała, że nasi piłkarze robili sporo szumu, ale nie przekładało się to na konkrety - czytamy na portalu Javanews.al. - To było wyzwanie, w którym obrona całkowicie zawiodła. W pierwszej połowie nasza gra była przyjemna dla oka, ale w drugiej zarówno gra, jak i wynik rozczarowały. Graliśmy w defensywie piątką piłkarzy, w ataku tworzyliśmy zorganizowane akcje, ale banda Roberta Lewandowskiego nie zwracała uwagi na nasze plany i wykorzystała zdezorientowanie Albańczyków. Nasze przygotowanie taktyczne pozostawiało wiele do życzenia - zaskoczyli natomiast dziennikarze z Cna.al.

Portal Lajmifundit.al. był pod wrażeniem gry Lewandowskiego. - Klęska Albanii. Drużyna się starała, ale jakość była po stronie Lewandowskiego i kolegów. Mecz rozpoczął się źle dla nas po trzech żółtych kartkach. Polacy wykorzystali chaos i objęli prowadzenie. Nasi chłopcy się nie poddali, doprowadzili do remisu i mieli szanse na kolejne gole. W odpowiedzi zostaliśmy ukarani golem Buksy. To wystarczyło, żeby nasza drużyna poddała mecz - czytamy. O wstydzie pisze z kolei serwis Newsbomb.al: - Albania była bezradna. Polacy nas zawstydzili, wbijając nam 4 gole. Graliśmy dobry mecz, ale obrona popełniała katastrofalne błędy. Kiedy prezentowaliśmy najlepszą piłkę, Polacy zdobyli drugą bramkę. Potem wszystko się posypało - zaznaczono.

W kolejnym meczu eliminacji mundialu Albania zagra u siebie z Węgrami 5 września. Tego samego dnia zostaną rozegrane mecze San Marino - Polska i Anglia - Andora.