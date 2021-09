Bardziej hamulcowy niż maszynista. Mina po meczu z Albanią jak po Euro 2020

Bohater, doświadczony i kluczowy gracz środka pola, ale i winowajca. A ostatnio też pechowiec, nie tylko dlatego, że na marcowym zgrupowaniu wylot na mecz a Anglią opóźnił mu dziwny wynik testu na COVID, a na sierpniowe zgrupowanie przyjeżdżał ze stłuczonym kolanem. To nie były łatwe miesiące dla Grzegorza Krychowiaka. Miesiące, w których jego rola i znaczenie dla kadry zmieniły się być może nieodwracalnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibu: Krychowiak to ważny piłkarz dla Polski, ale potrzebujecie w środku pola Modera i Klicha

Po prostu: Krychowiak w wersji 2021 to przeciwieństwo Krychowiaka z 2016 r. Wtedy po francuskim Euro "France Football" wybrał go do najlepszej jedenastki turnieju. Po Euro 2020 portal Whoscored wyliczył, że 31-latek był jednym z dwóch najgorszych graczy, a przynajmniej zebrał za występy najniższe noty. Turniej Krychowiakowi i kibicom będzie kojarzyć się z czerwoną kartką w meczu Euro ze Słowacją i wzięciem na siebie winy za porażkę na otwarcie turnieju. Niegdyś niezastąpiony, teraz stał się bardziej hamulcowym niż maszynistą kadry. A jeżeli mecz z Albanią miał być jego rehabilitacją, to odkupienie jeszcze nie nadeszło.

Jeden moment uśmiechu na 90 minut

Po meczu Krychowiak nie wyglądał na zadowolonego, raczej poddenerwowanego. Zupełnie się nie uśmiechał. Jego mina przypominała tę pamiętaną z niedawnego Euro.

W całym spotkaniu z Albanią miał jedną chwilę radości, ale trudno powiedzieć, żeby był to moment wielkiej chwały. Po fenomenalnej akcji Roberta Lewandowskiego, przebiegnięciu połowy boiska, minięciu bramkarza pod linią końcową, snajper Bayernu wyłożył piłkę przed bramkę. Nabiegający Krychowiak zrobił to, co musiał - uderzył ją z kilku metrów. I trafił bez kłopotu. "Lewandowski strzelił gola Krychowiakiem" - pisali ironicznie kibice.

Ale to, co wokół Krychowiaka działo się przed i po tej akcji, było jednym z elementów, który obraz meczu z Albanią mącił i psuł. Sprawiał, że na grę biało-czerwonych można było zwyczajnie narzekać.

Ojciec Krychowiaka nie mógł dłużej milczeć. Mówi o wulgarnych i złośliwych opiniach

Już po meczu trud gry w środku boiska tłumaczył Jakub Moder. W rozmowie z TVP mówił, że Albańczycy wyciągali jego i Krychowiaka do boków, że trzeba było za nimi biegać, a wtedy otwierał się środek pola. Ale Krychowiaka trudno usprawiedliwiać. Miał on bowiem sporo momentów, w których nieszczęście na siebie i kadrę ściągał sam. Zamiast spokoju wnosił niepokój, irytował.

Jak choćby w 6. minucie, gdy źle wymienił się pozycją z Rybusem, a nieporozumienie w asekuracji mogło skończyć się groźnie. Dziwne było też zachowanie w 23. minucie. Polacy, którzy w tamtym momencie prowadzili 1:0, byli pod presją, mieli problemy z opuszczeniem własnej połowy. Przy rozgrywaniu piłki z kolegami przy bocznej linii boiska Krychowiak - jakby zdenerwowany, stremowany - na pokaz wykopał piłkę na połowę rywala. Jakby nie popatrzył, że nikogo z naszych tam nie ma.

Polskiej kadrze bardziej potrzebny był Krychowiak taki, jak z 33. minuty, gdy niemal z połowy boiska posłał piękne, długie podanie w pole karne do Przemysława Frankowskiego. On co prawda główkował do Adama Buksy niecelnie, ale to Krychowiak był kluczowym elementem tej akcji i to wtedy na chwilę przypomniała się jego gra sprzed lat, gdy takie piłki były normą i impulsem dla naszych skrzydłowych czy napastników.

To niestety oprócz gola był jedyny pozytywny moment Krychowiaka na boisku. Przed zejściem do szatni na przerwę zdołał jeszcze przegrać pojedynek z Reyem Manajem, po którym poszła groźna akcja rywali, oraz ściągnąć na kadrę niebezpieczeństwo przy wyprowadzaniu piłki w 45. minucie. W prostej akcji długo nieatakowany przesuwał się z piłką do przodu, ale stojąc kilka metrów od Frankowskiego tak źle zagrywał piłkę, że dotknął ją jeden z podbiegających do niego rywali. Poszła groźna kontra, w której trakcie defensywny pomocnik jeszcze przewrócił się na rywalu. Strzał jednego z Albańczyków został zablokowany. Po tej akcji Krychowiak podniósł rękę i przeprosił kolegów, nie po raz pierwszy.

Krychowiak powoduje groźną akcję po stracie piłki s.



Straty łamane na potknięcia i piłki do nikogo

W statystycznym podsumowaniu bilans jego pojedynków z rywalami tylko w pierwszych 45 minutach meczu wynosił jeden udany pojedynek na siedem prób. W całym spotkaniu były to dwa udane pojedynki na dziesięć. Liczby mizerne.

Drugą połowę meczu Krychowiak zaczął tak, jak skończył pierwszą, od nieporozumienia. W 51. minucie gdy Polska wychodziła - a właściwie miała wyjść - z kontrą, zawodnik Krasnodaru wykopał piłkę na połowę rywali, gdzie znów nie było żadnego polskiego gracza.

Przez pryzmat jego zagrań w całym meczu można było chwilę bać się, czy w 54. minucie, gdy ostatecznie po akcji Lewandowskiego strzelił gola, mocno uderzona przez niego piłka aby na pewno wpadnie do siatki? Wpadła, Krychowiak przytomnie zamknął akcję napastnika Bayernu, mógł chwilę pocieszyć się ze swoim dobrym kolegą. Ale potem znów był chaotyczny.

Być może w czwartek 83-krotnego reprezentanta Polski prześladował zwykły pech. Gdy w swobodnym rozgrywaniu piłki na własnej połowie Kamil Glik zdecydował się zagrać do Krychowiaka, ten nieatakowany, zamiast spokojnie przyjąć piłkę, poślizgnął się i futbolówkę przejęli rywale. Znów było niebezpiecznie, znów nie tak, jak być powinno.

Krychowiak poślizgnął się przy przyjmowaniu piłki s.

W całym spotkaniu Krychowiak posłał do kolegów pięć długich piłek, celna była tylko jedna. Nie miał kluczowych podań, jego jeden strzał z dystansu został zablokowany. Pomocnik 14 razy tracił piłkę i tylko cztery razy ją przechwytywał. Według statystycznego portalu Sofascore był jednym z trzech najsłabszych piłkarzy Polski na boisku, choć wiadomo, że jego ocenę do góry podciągnęła zdobyta bramka.

Paulo Sousa po meczu przyznał, że Polska powinna być w tym spotkaniu silniejsza w środku pola. Że Krychowiak ustawiał się zbyt szeroko, że lepiej zachowywał się Moder.

Choć przy wyniku 4:1 to wszystko aż tak bardzo nie bolało, to jednak zakrycie bądź zniwelowanie naszych słabych punktów będzie kluczowe w starciu z Anglikami (8 września w Warszawie). Wówczas błędy, straty nieporozumienia czy pech mogą mieć znacznie poważniejszą cenę. Limit szczęścia na wrzesień kadra już wyczerpała. Oby wszystko, co złe pozostawił za sobą też Krychowiak. Wszak to gracz, na którego selekcjoner konsekwentnie stawia. I patrząc na tę konsekwencję trudno przypuszczać, by pominął go na spotkanie z Anglikami.