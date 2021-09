Skandal w meczu Anglików! Southgate: Oni w końcu staną się dinozaurami

Na trybunach Puskas Areny w Budapeszcze miało nie być kibiców. UEFA ukarała Węgrów zamknięciem trybun na trzy spotkania z powodu zachowań kibiców podczas Euro 2020. To się jednak nie zdarzyło - mecz przeciwko Anglii odbywał się w ramach eliminacji do mistrzostw świata, czyli podlegał FIFA, a nie UEFA. Z tego powodu na trybunach znów mogło znaleźć się nawet 67 tys. widzów.

Węgierscy kibice i tym razem dali znać o sobie. Jeszcze przed meczem głośno wygwizdali Anglików, gdy ci uklęknęli w ramach protestu przeciwko rasizmowi. Nie zmienił tego nawet fakt, że zarówno piłkarze węgierscy, jak i ich trener, Marco Rossi, poprosili fanów o uszanowanie gestu Anglików.

Sterling obrzucony kubkami i butelkami z piwem

Jeszcze więcej działo się w drugiej połowie. Gdy tuż po przerwie wynik otworzył Raheem Sterling, został obrzucony z trybun kubkami i butelkami z piwem. Po bramce Maguire'a na 3:0 na boisko rzucono flarę z trybun. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Anglików 4:0, po tym, gdy w 87. minucie wynik ustawił Rice.

Po zakończeniu meczu, do tych zachowań odniósł się Gareth Southgate, trener Anglików. - Słyszałem doniesienia o rasizmie, których nie słyszałem podczas gry. Zostało to zgłoszone. Nasz szef ochrony rozmawiał z piłkarzami i przyjął ich oświadczenie. Zajmiemy się tym we właściwych kanałach - przyznał w rozmowie z BBC Radio 5 Live.

- Mam nadzieję, że ci ludzie zostali nagrani i mamy nadzieję, że zostaną potraktowani we właściwy sposób. Świat się zmienia i choć niektórzy ludzie tkwią w swoich sposobach myślenia i uprzedzeniach, w końcu staną się dinozaurami - dodał Southgate.

Federacja wydała oświadczenie ws. rasistowskich zachowań

Angielska federacja piłkarska (FA) wydała już oświadczenie w tej sprawie. - Niezwykle rozczarowujące są doniesienia o dyskryminujących działaniach wobec niektórych naszych graczy. Będziemy prosić FIFA o zbadanie tej sprawy. Nadal wspieramy graczy i personel w naszej wspólnej determinacji w podkreślaniu i zwalczaniu dyskryminacji we wszystkich jej formach - podkreślono.