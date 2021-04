Paulo Sousa zdradził główny powód przejęcia polskiej kadry. Wskazał też cel na Euro

Paulo Sousa ma już za sobą debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Zaliczył już wszystkie możliwe wyniki. W eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze zremisował z Węgrami, wygrał z Andorą i przegrał z Anglią. Pod tym względem początek nie zachwycił, a za pasem są już mistrzostwa Europy. Przed turniejem Polska rozegra jeszcze dwa mecze towarzyskie, a potem powalczy o jak najlepszy wynik na Euro 2020.

- To, co zobaczyłem od pierwszych dni to wielkie serca i chęć pracy dla reprezentacji. Piłkarze nie widzieli się cztery miesiące i patrzenie, jak uwielbiają być razem, podniosło mnie na duchu. Dla trenera to niesamowite. Mają chęć działania dla kraju, chcą uciszyć krytykę. Powiedzieli mi: "trenerze, poziom krytyki w Polsce jest naprawdę wysoki, nie dostrzega się żadnych pozytywów, są same minusy" – zdradza Sousa zapytany o pierwsze wrażenia z pracy z reprezentacją Polski.

Już za dwa miesiące Polacy rozpoczną zmagania w mistrzostwach Europy. Grupowymi rywalami Polaków będą reprezentacje Słowacji, Hiszpanii i Szwecji. Jaki cel stawia sobie selekcjoner kadry na najważniejszy turniej w tym roku? - Skupimy się na wyjściu z grupy, bo to najbardziej realistyczny cel. Powiedziałem to też zawodnikom, że musimy myśleć o ważnych celach, a to oznacza zdobywanie tytułów. Powiedziałem piłkarzom, że większość z nich grała za dzieciaka na ulicach i lokalnych klubach i marzyli o grze w reprezentacji. Teraz muszą marzyć o wygranej w turnieju. To pierwszy krok. Musimy mieć te cele w głowach, a na boisku prezentować się tak, aby to zrealizować. To oznacza ambicję, odwagę i agresywność – powiedział Paulo Sousa w rozmowie z oficjalnym portalem UEFA.

Paulo Sousa opowiedział także o kulisach swojego zatrudnienia. Zdradził, że możliwość współpracy z najlepszym piłkarzem świata miała znaczenie. - Robert Lewandowski to był jeden z kluczowych powodów, dla których przyjąłem tę pracę. To daje nowe możliwości i jest wyzwaniem dla mnie i mojego sztabu. Także on jest wymagający wobec siebie, zadaje pytania, chce przekazywać wiedzę innym. Robert jest kimś, kto wpłynął na moją decyzję i daje możliwość, aby rosnąć razem z jego charakterem – powiedział Portugalczyk.