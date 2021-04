Zbigniew Boniek już wie, gdzie zagra reprezentacja Polski na Euro? "A może tak"

Mecze reprezentacji Polski na Euro 2020 miały się odbyć w Dublinie i Bilbao. Dużo wskazuje jednak na to, że zostaną one przeniesione. W Irlandii zarówno lokalne władze jak i federacja piłkarska poinformowały, że nie są w stanie zapewnić udziału kibiców na meczach. Natomiast rząd Kraju Basków zadeklarował możliwość zapełnienia stadionu w 25%, przedstawiając szereg warunków, aby mogło się to wydarzyć. Jednym z nich był wymóg zaszczepienia co najmniej 60% społeczeństwa w Hiszpanii i w samym regionie. Jednak hiszpański związek piłki nożnej uznał, że w tak krótkim czasie jest to niewykonalne.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja będzie grała trzema obrońcami? Paulo Sousa: Mam nadzieję, że zawodnicy dobrze zrozumieją nasze pomysły

Tym samym na dwa miesiące przed startem imprezy reprezentacja Polski nie wie, gdzie będzie rozgrywać swoje mecze. Mało tego – nie wie też, gdzie będzie stacjonować. Bazą dla polskiej kadry miał być Dublin, a konkretnie Portmarnock Hotel, wybrany już w grudniu 2019 roku, oddalony zaledwie 20 kilometrów od stadionu. Ale jeżeli Dublin straci prawo do organizacji mistrzostw, to nie będzie sensu tam mieszkać. Jak dowiedział się Dawid Szymczak ze Sport.pl, PZPN planuje zakwaterować polską drużynę w Opalenicy.

Pierwsze takie El Clasico w historii. "Juergen Klopp znieważył wielki klub"

Oficjalnie nikt jeszcze nie stracił statusu miasta-gospodarza, ale kilka tygodni temu prezydent UEFA, Alexander Ceferin, jasno dał do zrozumienia, że w grę wchodzi tylko Euro z kibicami. – Mamy kilka scenariuszy, ale jedyne co możemy zagwarantować to to, że nie ma mowy o rozgrywaniu jakiegokolwiek meczu Euro 2020 bez kibiców. Każdy gospodarz musi zagwarantować udział fanów – powiedział w połowie marca. Ostateczne ustalenia zapadną 19 kwietnia, kiedy zbierze się komitet wykonawczy UEFA.

Zbigniew Boniek ujawnił gdzie zagrają Polacy na Euro? "A może tak..."

Gdzie zatem zagrają Polacy? Wśród potencjalnych lokalizacji, które mogłyby zastąpić Dublin, wymieniano Londyn i Manchester. Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, kilka tygodni temu deklarował, że w związku z szybko rosnącą liczbą zaszczepionych osób na Wyspach jego kraj jest gotów przejąć mecze miast-gospodarzy, które nie będą w stanie przyjąć kibiców. Natomiast jako alternatywę za Bilbao wymieniano Sevillę. W Andaluzji restrykcje są lżejsze, z czego korzysta sama UEFA, organizując tam mecze Ligi Mistrzów, jak na przykład ćwierćfinał pomiędzy Porto a Chelsea. I wygląda na to, że to właśnie tam, a także w stolicy Anglii swoje spotkania rozegra reprezentacja Polski. W piątek wieczorem rąbka tajemnicy na Twitterze uchylił Zbigniew Boniek. "A może tak Londyn i Sevilla", napisał prezes PZPN.

Artur Szpilka przed walką o być albo nie być. "Kiedyś byliśmy razem na dyskotece, ale dziś chcę go zniszczyć"

W Dublinie Polska miała rozegrać dwa spotkania - 14 czerwca ze Słowacją i 23 czerwca ze Szwecją. 19 czerwca w Bilbao "Biało-Czerwoni" mieli zmierzyć się z Hiszpanią.