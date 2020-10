Największa gwiazda Realu Madryt może zagrać na igrzyskach w Tokio! Jest porozumienie

34-letni Ramos osiągnął w piłce wszystko. Z Realem Madryt pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii i cztery razy Ligę Mistrzów, oprócz tego do gabloty z trofeami dodając superpuchary kraju, Europy i klubowe mistrzostwa świata, natomiast z reprezentacją triumfował zarówno na mundialu, jak i Euro (w tym drugim turnieju dwukrotnie). W kolekcji brakuje mu jedynie olimpijskiego złota, ale to może się niedługo zmienić.

Sergio Ramos może zagrać na igrzyskach olimpijskich

Jak poinformowało internetowe wydanie dziennika "As", Hiszpańska Federacja Piłkarska chce zaproponować piłkarzowi wyjazd z reprezentacją kraju na przyszłoroczny turniej w Tokio. Działacze RFEF uważają, że byłby to piękny sposób na podziękowanie zawodnikowi za jego wieloletnią karierę w drużynie narodowej. W rankingu piłkarzy z największą liczbą rozegranych meczów w hiszpańskiej drużynie Ramos zajmuje 1. miejsce. ze 172 występami na koncie, a swój rekord może jeszcze śrubować przez kilka lat - obrońca wielokrotnie podkreślał, że zamierza grać do 40. roku życia, o ile ominą go kontuzje.

Prezes RFEF Luis Rubiales oraz dyrektor sportowy federacji Jose Francisco Molina, choć są zwolennikami pomysłu, ostateczną decyzję w tej sprawie zamierzają pozostawić selekcjonerowi drużyny olimpijskiej Luisowi de la Fuente. Nie wydaje się jednak, by szkoleniowiec miał czynić jakiekolwiek problemy zawodnikowi Realu, zwłaszcza że, jak podkreśla "As", jest wielkim fanem jego talentu.

Format rozgrywek olimpijskich zakłada start w turnieju zespołów do lat 23, z możliwością powołania przez każdą reprezentację trzech zawodników w dowolnym wieku. Wyjazd Ramosa na igrzyska wydaje się niemal pewny. Sam piłkarz zapowiadał już, że marzy, by zagrać w Tokio z opaską kapitańską na ramieniu.

