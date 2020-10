Lewandowski przechodzi do ataku w sporze z Kucharskim. Wynajął uznanego specjalistę

W połowie września "Der Spiegel" zaczął informować o konflikcie Roberta Lewandowskiego z Cezarym Kucharskim. Niemcy ujawnili, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew Cezarego Kucharskiego przeciw firmie marketingowej RL Management, w której był udziałowcem razem z Robertem Lewandowskim. Zdaniem Kucharskiego Lewandowski nieprawidłowo rozliczał się z dochodów firmy i wykorzystywał firmowe pieniądze do prywatnych celów. Kucharski wypowiedział umowę spółki i domaga się zwrotu tego, co do RL Management wniósł. Wszystkie roszczenia oszacował na 39 mln złotych.

Obóz Roberta Lewandowskiego

Przez dłuższy czas Robert Lewandowski nie odnosił się do sprawy, ale teraz BuisnessInsider poinformował o oświadczeniu, które przesłała rzeczniczka piłkarza Monika Bondarowicz. Dowiadujemy się z niego, że polski piłkarz przeszedł do kontrataku w sporze z Cezarym Kucharskim i wynajął bardzo dobrego prawnika.

- W związku z nasilającymi się w ostatnich tygodniach publicznymi atakami pana Cezarego Kucharskiego wymierzonymi w Roberta Lewandowskiego oraz jego rodzinę, podjęte zostały zdecydowane kroki prawne. Robert Lewandowski wyznaczył prof. Tomasza Siemiątkowskiego jako swojego adwokata, który będzie reprezentował go i jako jedyny udzielał informacji medialnych w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o umożliwienie Robertowi Lewandowskiemu skoncentrować się na przygotowaniach do nadchodzących meczów reprezentacji Polski - przekazała rzeczniczka Lewandowskiego.

Tomasz Siemiątkowski to polski adwokat i nauczyciel akademicki. Jest doktorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym nauk prawnych, a specjalistą w zakresie prawa handlowego.

Kucharski przez lata był agentem Lewandowskiego. To on stał za przejściem piłkarza m.in. z Lecha Poznań do Borussii Dortmund i z Borussii do Bayernu Monachium. Od 2017 roku interesy zawodnika reprezentuje Pini Zahavi.

